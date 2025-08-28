COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Norteamérica

Puñetazos en el Senado de México: así fue la pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña y estas son las reacciones

La sesión de la Comisión Permanente en el Senado mexicano terminó en escándalo: Alito Moreno golpeó a Gerardo Fernández Noroña, desatando gritos, empujones y condenas nacionales.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Puñetazos en el Senado mexicano: Alito Moreno golpeó a Gerardo Fernández Noroña
Puñetazos en el Senado mexicano: Alito Moreno golpeó a Gerardo Fernández Noroña
Puñetazos en el Senado mexicano: Alito Moreno golpeó a Gerardo Fernández Noroña

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Periodista por vocación y profesión. Treinta y cinco años teniendo el privilegio de hacer cobertu... Ver más

[email protected]

El 27 de agosto de 2025, en la antigua sede del Senado de México, el dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, golpeó al presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, al término de la sesión de la Comisión Permanente, provocando una confrontación que sacudió la política mexicana.

De la palabra negada a los golpes en el Senado

La escena comenzó con un reclamo. “¡Te estoy pidiendo la palabra!”, gritó Moreno a Noroña, molesto por no haber sido escuchado en tribuna. En medio del canto del Himno Nacional, la tensión subió de tono.

Cuando Noroña intentó retirarse, el priista lo tomó del brazo con violencia. “¡No me toques!”, respondió el legislador de Morena, mientras intentaba zafarse. Fue entonces cuando Alito empujó y lanzó insultos: “¡Te parto tu madre, cabrón!”.

La situación degeneró rápidamente en empujones y golpes. Incluso un colaborador de Noroña cayó al suelo y recibió una patada del dirigente priista. Otros legisladores intentaron contener la pelea.

Reacciones inmediatas y condenas

El enfrentamiento no quedó solo en el recinto. En la red social X, legisladores de distintos partidos condenaron la violencia. Algunos simpatizantes de Moreno lo justificaron, pero la mayoría rechazó el episodio.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el hecho refleja “actitudes autoritarias” y la utilización de la fuerza en lugar del diálogo. Lo calificó como “un acto lamentable” que debe investigarse.

El dirigente del PAN, Jorge Romero, también criticó lo sucedido. “Por más diferencias que existan, el debate de ideas debe prevalecer. México necesita respeto, no confrontación”, aseguró.

Bajo nivel del debate público en México

La dirigencia de Movimiento Ciudadano, a través de Jorge Álvarez Máynez, cuestionó que sectores de la oposición busquen sacar provecho mediático del conflicto. “Se pretende desviar la atención de los temas de corrupción y excesos en el Senado”, señaló.

El choque entre Moreno y Noroña ocurrió en un ambiente ya caldeado por la disputa política entre partidos. Para analistas, lo sucedido muestra la fragilidad del respeto institucional en el Congreso.

La violencia en un recinto legislativo reavivó las críticas sobre la calidad del debate parlamentario en México.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno de Colombia y la ONU negocian liberación de 33 militares retenidos en Guaviare

Inédito hallazgo: pescadores encuentran un tiburón naranja en el Caribe

Clima en Ecuador este viernes 29 de agosto: contrastes entre Costa soleada y Sierra con lluvias

Daniel Noboa y Shigeru Ishiba consolidan acuerdos económicos y comerciales en Tokio, Japón

Byron ‘El Tigre’ Palacios en la mira de Querétaro FC para reforzar la Liga MX

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno de Colombia y la ONU negocian liberación de 33 militares retenidos en Guaviare

Inédito hallazgo: pescadores encuentran un tiburón naranja en el Caribe

Clima en Ecuador este viernes 29 de agosto: contrastes entre Costa soleada y Sierra con lluvias

Daniel Noboa y Shigeru Ishiba consolidan acuerdos económicos y comerciales en Tokio, Japón

Byron ‘El Tigre’ Palacios en la mira de Querétaro FC para reforzar la Liga MX

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno de Colombia y la ONU negocian liberación de 33 militares retenidos en Guaviare

Inédito hallazgo: pescadores encuentran un tiburón naranja en el Caribe

Clima en Ecuador este viernes 29 de agosto: contrastes entre Costa soleada y Sierra con lluvias

Daniel Noboa y Shigeru Ishiba consolidan acuerdos económicos y comerciales en Tokio, Japón

Byron ‘El Tigre’ Palacios en la mira de Querétaro FC para reforzar la Liga MX

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO