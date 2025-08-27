COMUNIDAD POR USD 1
Puerto Limón festeja su 41 aniversario con la carrera de burros y elección de Mi Burra Bella

Puerto Limón celebra sus 41 años de parroquialización con una agenda festiva que destaca por la tradicional carrera de burros y el certamen de Mi Burra Bella.
Puerto Limón festeja su 41 aniversario con la carrera de burros y elección de Mi Burra Bella
Juanita se coronó como la burra más bella en el evento del año pasado.
Puerto Limón festeja su 41 aniversario con la carrera de burros y elección de Mi Burra Bella
Juanita se coronó como la burra más bella en el evento del año pasado.

La parroquia rural de Puerto Limón celebrará su cuadragésimo primer aniversario con dos de sus eventos más emblemáticos: la carrera de burros y la elección de Mi Burra Bella.

El sábado 31 de agosto, a partir de las 10:00, se desarrollarán estas jornadas anuales en el parque central Horacio Zambrano y sus calles aledañas. Organizado por el Gobierno Parroquial, el evento busca fomentar la tradición y la participación de la comunidad en sus festividades.

Tradición y destreza en la carrera de burros

La carrera de burros se ha convertido en una de las principales actividades de la agenda festiva del sector, atrayendo a miles de personas. La competencia, que inicia a las 10:00, contará con 10 participantes. El recorrido se realizará por la calle Vallarino Donoso, la calle Manabí, la calle Arturo Ruíz Mora y el parque central Horacio Zambrano.

Los jinetes deberán mostrar su agilidad y técnica sin usar espuelas ni objetos para “puyar” al burro. Esta condición resalta la destreza del jinete. La inscripción para la competencia es gratuita. Los premios económicos se entregarán al primer y segundo lugar.

Puerto Limón festeja su 41 aniversario con la carrera de burros y elección de Mi Burra Bella

Belleza y creatividad en Mi Burra Bella

Dos horas después, a las 12:00, el parque central Horacio Zambrano será el escenario del certamen más esperado: la elección de Mi Burra Bella. Según Lady Cedeño, presidenta del Gobierno Parroquial, se premiará la creatividad en el vestuario de las burritas. Cinco participantes competirán por el título.

El concurso se enfoca en la originalidad y el trabajo de los participantes. El primer y segundo lugar recibirán 150 y 100 dólares, respectivamente. El resto de las participantes recibirá regalos sorpresa. La elección de Mi Burra Bella completa la celebración de la tradición.

Un mes de celebraciones y cierre de fiestas

Los eventos por las fiestas de la parroquia iniciaron el sábado 16 de agosto con la presentación de las candidatas a reina 2025 en redes sociales. El cierre de las festividades será el sábado 6 de septiembre. A las 09:00, se llevará a cabo el desfile cívico y de la alegría.

La sesión solemne se realizará a las 12:00 en el salón auditorio del Gobierno Parroquial, marcando el fin de las celebraciones. La comunidad se une para conmemorar su aniversario.

