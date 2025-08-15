Puente El Cady de Portoviejo: ¿Estará listo antes del próximo invierno en Manabí?

La Prefectura de Manabí reportó que la construcción del puente El Cady en Portoviejo, iniciada el 27 de septiembre de 2024, alcanzó un 53% de avance para mejorar la conectividad con Santa Ana, beneficiando a 31.500 personas.

Progreso en la construcción

La Prefectura de Manabí informó que el nuevo puente El Cady, ubicado en la parroquia Colón de Portoviejo, registra un 53% de avance en su construcción. Los trabajos, iniciados el 27 de septiembre de 2024, incluyen actualmente el armado de cuatro vigas metálicas que sostendrán la base de rodadura del viaducto. Este puente, de 45 metros de longitud y 8.5 metros de ancho, se construye con hormigón armado y tiene un plazo de entrega de 240 días.

La obra, financiada con $677.575,72 de recursos propios de la Prefectura, busca reemplazar una estructura antigua que acumula palizada durante las crecidas del río Portoviejo. Según Carlos Villacreses, director de Obras Públicas de la Prefectura, la temporada invernal y retrasos en la asignación de recursos por parte del Estado han afectado el cumplimiento del cronograma.

Gilbert Solorzano, residente del sector, expresó que la comunidad estaba preocupada por la aparente paralización de los trabajos. “No veíamos obreros, pero esta semana se retomó el movimiento”, señaló, reflejando el alivio de los vecinos al observar el avance.

Impacto en la conectividad

El puente El Cady conectará los cantones Portoviejo y Santa Ana, beneficiando directamente a 8.000 personas e indirectamente a 31.500, según datos de la Prefectura. La estructura mejorará el transporte de productos agrícolas y el acceso a centros de comercialización, fortaleciendo la economía local. La obra forma parte del proyecto Vías del Bicentenario, que busca modernizar la infraestructura vial de Manabí.

La comunidad espera que el puente esté listo antes de la temporada invernal de 2026, ya que el puente actual sufre acumulación de palizada, lo que genera riesgos durante las crecidas. En febrero de 2025, la Prefectura y el GAD de Portoviejo realizaron labores de limpieza en el puente viejo para mitigar estos problemas.

Desafíos y expectativas

La temporada invernal de 2024-2025 complicó los trabajos, causando suspensiones temporales. Además, la falta de transferencias completas del Gobierno central ha limitado el presupuesto, según Villacreses. A pesar de estos desafíos, la Prefectura decidió no multar al contratista, priorizando la continuidad de la obra.

La comunidad, liderada por dirigentes como Luis Macías, ha instado a acelerar los trabajos para evitar problemas con la próxima temporada de lluvias. “Este puente es un anhelo de años”, dijo Macías, destacando su importancia para la seguridad y movilidad en la región.

Compromiso con el desarrollo

La Prefectura de Manabí, bajo la dirección de Leonardo Orlando, reafirma su compromiso con la infraestructura vial. El puente El Cady es una de varias obras en la provincia, como los puentes en La Mocorita Afuera y Pueblo Nuevo, que buscan mejorar la conectividad y la calidad de vida de los manabitas.