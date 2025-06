PSG domina a Inter Miami: Goleada define su pase a los cuartos de final del Mundial de Clubes

Este domingo 29 de junio de 2025, el PSG goleó 4-0 al Inter Miami de Lionel Messi en los octavos de final del Mundial de Clubes. El encuentro, disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, EE. UU., destacó por el dominio parisino. El objetivo era avanzar a los cuartos de final en un torneo que reúne a los mejores clubes del mundo.

PSG impone su jerarquía desde el arranque

El PSG demostró su poderío desde los primeros minutos. A los 5 minutos, Joao Neves abrió el marcador con un cabezazo tras un preciso centro de Vitinha. La jugada reflejó la conexión efectiva del mediocampo parisino, liderado por Neves y Fabián Ruiz. Apenas tres minutos antes, Oscar Ustari, arquero del Inter Miami, evitó un gol de Bradley Barcola, quien recibió un pase de Khvicha Kvaratskhelia. Sin embargo, la presión constante del PSG dificultó cualquier reacción del equipo estadounidense. A los 39 minutos, Neves marcó su segundo gol, aprovechando una habilitación de Ruiz, consolidando la ventaja antes del descanso.

El Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano, mostró dificultades para generar peligro. Lionel Messi, capitán y figura, intentó conectar con Luis Suárez, pero la defensa parisina, con Willian Pacho y Marquinhos como pilares, neutralizó los avances. Además, una lesión obligó a sustituir a Noah Allen por Tomás Avilés a los 19 minutos, lo que desestabilizó aún más la zaga del Inter Miami.

A los 43 minutos, un centro de Désiré Doué provocó un autogol de Tomás Avilés, elevando el marcador a 3-0. Minutos después, Achraf Hakimi selló la goleada con un potente remate, definiendo el 4-0 final. Kvaratskhelia, con su gambeta y visión, fue clave en las jugadas ofensivas, aunque no anotó. El Inter Miami apenas logró inquietar a Gianluigi Donnarumma, quien mantuvo su arco en cero

Inter Miami se despide sin respuestas

Inter Miami, entrenado por Javier Mascherano, mostró destellos en la segunda mitad, pero no logró inquietar a un PSG impecable. El equipo, con figuras como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, quedó expuesto ante la intensidad europea. Suárez recibió una tarjeta amarilla por protestar, reflejando la frustración de un equipo que no encontró respuestas. La derrota, calificada como “humillante” por The Athletic, marcó el fin de la participación de Miami en el torneo.

La prensa internacional, como ESPN y Al Jazeera, destacó la brecha entre la MLS y los clubes europeos. PSG, reciente campeón de la Champions League, demostró por qué es favorito al título, con un juego colectivo que generó 19 oportunidades de gol. Inter Miami, tras la eliminación, regresará a la MLS para enfrentar a CF Montréal el 6 de julio.

PSG avanza con paso firme

Con esta victoria, PSG avanza a los cuartos de final del Mundial de Clubes, donde enfrentará al ganador de Flamengo vs. Bayern Múnich. El equipo parisino suma su vigésimo partido con al menos cuatro goles en la temporada 2024-25, según ESPN. La goleada refuerza su candidatura al título y al premio de USD 1 billón, consolidando su dominio en el torneo global.

Los dirigidos por Luis Enrique aprovecharon la profundidad de su plantilla, con jugadores como Vitinha y Warren Zaïre-Emery controlando el mediocampo. La solidez defensiva, liderada por Marquinhos, impidió cualquier reacción de Inter Miami. Este triunfo, según analistas, envía un mensaje claro: PSG está listo para competir por el título en un torneo que reúne a los mejores clubes del mundo.

La goleada de PSG sobre Inter Miami en el Mundial de Clubes 2025 evidenció la superioridad del fútbol europeo. Con un juego arrollador, los parisinos eliminaron al equipo de Messi y avanzan con autoridad en el torneo. Inter Miami, pese al esfuerzo, regresa a casa sin opciones, mientras PSG se perfila como un contendiente serio al título.