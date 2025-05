Proyecto minero Warintza recibe $ 200 millones para su trabajar en la Amazonía ecuatoriana

Solaris Resources, la minera canadiense, anunció un acuerdo por USD 200 millones con la empresa estadounidense Royal Gold para financiar el desarrollo del proyecto minero Warintza, ubicado en la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Morona Santiago.

Este financiamiento se compone de un paquete que incluye regalías, participación accionaria y pagos anticipados. Esto garantiza liquidez inmediata sin comprometer la flexibilidad operativa y financiera de Solaris Resources. La operación representa un paso estratégico clave que refleja la confianza del mercado internacional en el potencial minero de Ecuador.

El proyecto minero Warintza se ubica en el cantón Limón Indanza y es considerado un yacimiento de cobre de clase mundial. Cuenta con recursos minerales que superan los 3.000 millones de toneladas, entre inferidos, indicados y medidos. Hasta finales de 2024, Solaris Resources había invertido alrededor de $ 250 millones y realizado más de 180.000 metros de perforación en labores exploratorias.

Además, Warintza mantiene un Acuerdo de Exploración Avanzada con las comunidades shuar Warints y Yawi. Esta relación fortalece la relación con los pueblos originarios y promueve el desarrollo sostenible en la región.

La construcción de la mina está prevista para comenzar en 2027, con la entrada en operación programada para 2030. Durante la fase de construcción, se estima que el proyecto generará hasta 5.000 empleos directos, mientras que en su operación contará con aproximadamente 1.500 puestos de trabajo permanentes.

Este proyecto minero no solo representa una oportunidad económica para la región amazónica, sino que también posiciona a Ecuador como un actor importante en la producción mundial de cobre. Solaris Resources continuará avanzando con su plan de desarrollo, impulsando la innovación y el compromiso ambiental en Warintza.

Con este financiamiento, Solaris Resources asegura los recursos necesarios para llevar adelante un proyecto minero que promete ser un motor de crecimiento sostenible para Ecuador y la comunidad local.

Solaris Resources enters into US$200 million financing agreements with Royal Gold

Non-dilutive US$200 million funding package from Royal Gold, comprising a gold stream and NSR royalty, US$100 million of which is available immediately

Provides the funding required to repay the… pic.twitter.com/qCdbDu70Mp

— Solaris Resources Inc. (@SolarisResource) May 21, 2025