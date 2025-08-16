Proyecto de Las Orquídeas gana premio por su enfoque ambiental y social

La ciudadela Las Orquídeas marcó un hito al ganar el primer lugar en el programa Mejoramiento Integral de Barrios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi). Este triunfo le otorgó un premio de dos millones de dólares para impulsar su desarrollo comunitario.

La iniciativa, presentada con el respaldo del Municipio de Portoviejo, resalta por su enfoque en mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

El proyecto se destacó por su propuesta de fortalecimiento ambiental y social, incluyendo la recuperación de colinas y la reducción de erosiones. También contempla la construcción de una guardería, calles, callejones y un malecón sobre el río de Oro. La presidenta del sector, Isabel Solórzano, recibió la noticia junto a sus vecinos, celebrando el esfuerzo colectivo detrás de esta victoria.

Solórzano señaló que el éxito fue el resultado de meses de trabajo intenso junto a técnicos municipales. La comunidad estructuró y sustentó la propuesta con dedicación, logrando convencer a las autoridades nacionales.

Apoyo municipal impulsa desarrollo comunitario

El premio fue entregado este viernes 15 de agosto del 2025, a manos del ministro (e) de Vivienda, Iván Giler, previo a ser cesado de su caro por el presidente Daniel Noboa.

El alcalde Javier Pincay felicitó a la comunidad de Las Orquídeas por este logro, destacando que Portoviejo es un cantón ganador. Aseguró que la Alcaldía apoyará la implementación de los proyectos para que se hagan realidad.

Pincay enfatizó su compromiso con un gobierno de rostro humano, dispuesto a colaborar con los vecinos.

La victoria de la ciudadela refleja el trabajo conjunto entre la comunidad y las autoridades locales. El premio de dos millones de dólares permitirá avanzar en las obras planificadas, como la infraestructura urbana y las iniciativas ambientales. El apoyo del Municipio se mantendrá como un pilar para el desarrollo sostenible del sector.

La colaboración entre los vecinos y el Miduvi ha puesto a Las Orquídeas como ejemplo de organización comunitaria. El municipio continuará trabajando para que los fondos se traduzcan en beneficios tangibles para la población.

Programa fue lanzado el 2024

El programa Mejoramiento Integral de Barrios , lanzado por el MIDUVI en 2024, busca transformar comunidades vulnerables en Ecuador con un enfoque en inclusión y sostenibilidad. En julio de 2025, se anunció que este año incluye a más de 50 barrios, con un presupuesto total de 15 millones de dólares aportados por el Banco Mundial.

En los últimos decretos presidenciales, el Miduvi se unificará con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).