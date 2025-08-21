COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Mundo
Insólito

Propuesta de matrimonio se vuelve viral luego de que volcán entrara en erupción en plena propuesta

Una pedida de matrimonio en Guatemala fue interrumpida por la erupción del volcán Acatenango, en un momento que quedó registrado y se volvió viral.
Propuesta épica: así respondió el volcán Acatenango cuando un joven pidió matrimonio
Propuesta épica: así respondió el volcán Acatenango cuando un joven pidió matrimonio

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Un video viral registrado en el volcán Acatenango, en Guatemala, muestra el momento exacto en que un joven le pide matrimonio a su pareja, justo cuando el volcán entra en erupción, sorprendiendo a los presentes. El hecho ocurrió recientemente durante una excursión turística y fue compartido en TikTok por la propia novia, generando una ola de reacciones en redes sociales por la coincidencia natural.

Una pedida de mano con “fuegos artificiales” naturales por volcán

El video muestra al joven arrodillado frente a su novia en la cima del volcán Acatenango, uno de los puntos más visitados del país por senderistas y turistas. Mientras él pronuncia sus palabras, el coloso entra en erupción en segundo plano, provocando un estallido de emoción y gritos entre los testigos del momento.

La grabación, subida a TikTok por la usuaria y protagonista del evento, ha alcanzado más de 500 mil visualizaciones, con miles de comentarios y reacciones. Los usuarios de la plataforma no tardaron en convertir el momento en viral, destacando la espectacular coincidencia entre el amor y la fuerza de la naturaleza.

“El volcán: tranquilo, bro, que aquí te ayudo”, fue uno de los comentarios más populares en la publicación.

Reacciones virales: del asombro al humor romántico

Entre las frases que más resonaron en los comentarios figuran: “Hasta encendieron la llama del amor”, “Fuegos artificiales patrocinados por la naturaleza” o “Dios dando señales”.

El momento fue calificado por varios internautas como “la mejor pedida de matrimonio jamás vista”. Algunos incluso compararon la escena con producciones cinematográficas por la espectacularidad del telón de fondo natural y la sincronía del evento.

Aunque no se ha revelado la identidad de los protagonistas, los usuarios han seguido compartiendo el video, y la pareja ha ganado atención mediática por la singularidad de su compromiso.

El volcán Acatenango: un escenario natural imponente

El volcán Acatenango, ubicado en el departamento de Sacatepéquez, es uno de los volcanes más altos de Guatemala, con una altitud de 3.976 metros. Se encuentra junto al volcán de Fuego, activo y conocido por sus frecuentes erupciones estrombolianas, que suelen ser visibles desde kilómetros a la redonda.

Aunque Acatenango está clasificado como inactivo, su cercanía con el volcán de Fuego lo convierte en un mirador privilegiado para quienes desean observar las explosiones del coloso vecino. Por ello, muchas excursiones nocturnas y campamentos se realizan en sus faldas, como el del momento captado en el video viral.

Las autoridades locales suelen advertir a los visitantes sobre el comportamiento de los volcanes, pero el acceso a Acatenango permanece abierto bajo condiciones meteorológicas y de seguridad específicas.

Turismo, redes y naturaleza: la combinación perfecta

Este episodio ha vuelto a poner en tendencia el turismo de aventura en Guatemala y específicamente el atractivo del volcán Acatenango para propuestas únicas. La viralidad del video también ilustra cómo las redes sociales transforman experiencias personales en fenómenos globales, donde el contexto natural puede ser protagonista.

Mientras tanto, el registro sigue circulando en TikTok, Instagram y otras plataformas, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la naturaleza puede convertirse en el escenario perfecto para momentos irrepetibles, aunque no siempre previsibles.

