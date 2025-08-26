Pronóstico del tiempo en Cuenca: La capital azuaya espera lluvias este martes 26 de agosto

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) publicó el pronóstico del clima para este martes 26 de agosto de 2025 en Ecuador, detallando temperaturas, sensación térmica, radiación UV y probabilidad de lluvia en Cuenca, Portoviejo, Manta, Guayaquil, Santo Domingo de los Tsáchilas y Quito. El reporte, emitido para informar a la población, responde a un sistema de baja presión que afecta las regiones costera e interandina, según datos oficiales.

Cuenca: Lluvias persistentes y temperaturas frescas

Cuenca, a 2.560 metros de altitud, espera un día mayormente lluvioso este 26 de agosto. Durante la mañana, la temperatura será de 10°C, con una humedad del 94% y una probabilidad de lluvia del 86%. El viento soplará a 3 km/h, según el INAMHI. La sensación térmica rondará los 10°C debido a la alta humedad y la altitud.

Por el mediodía, la temperatura subirá ligeramente a 11°C, con una humedad del 94% y vientos de 5 km/h. La probabilidad de lluvia se mantiene alta, y la radiación UV será de nivel 8 (muy alta), según datos del INAMHI. Hacia la tarde, la temperatura permanecerá en 11°C, con una probabilidad de lluvia del 100% y vientos de 3 km/h. Por la noche, la temperatura descenderá a 10°C, con vientos estables a 3 km/h.

Condiciones en la Costa: Portoviejo, Manta y Guayaquil

Portoviejo, capital de Manabí, espera una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 23°C, con una sensación térmica de 32°C debido a una humedad del 80%. La radiación UV alcanzará el nivel 9 (muy alta). En Manta, también en Manabí, se prevé una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 24°C, con una sensación térmica de 31°C. Guayaquil registrará una temperatura máxima de 32°C y una mínima de 24°C, con una sensación térmica de 35°C por la humedad del 82%. La radiación UV será de nivel 9 (muy alta), y la probabilidad de lluvia alcanzará el 70%, con lluvias moderadas en la tarde, según el INAMHI.

Clima en la Sierra y Santo Domingo

Santo Domingo de los Tsáchilas tendrá una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 22°C, con una sensación térmica de 28°C. La radiación UV será de nivel 8 (alta), y la probabilidad de lluvia alcanzará el 75%, con precipitaciones moderadas durante la tarde, según el reporte del INAMHI.

Quito, a 2.850 metros de altitud, espera una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 11°C, con una sensación térmica de 17°C. La radiación UV estará en nivel 10 (extremadamente alta), y la probabilidad de lluvia será del 50%, con chubascos aislados en la tarde, según el INAMHI.

Clima en el territorio ecuatoriano

Ecuador, por su ubicación ecuatorial, presenta climas diversos influenciados por la altitud y la región. Agosto es un mes de transición hacia la estación seca en la Sierra, pero las lluvias persisten en la Costa y en ciudades como Cuenca debido a sistemas de baja presión, según el INAMHI. La radiación UV alta en todo el país requiere precauciones como evitar la exposición solar entre las 10:00 y 15:00, usar protector solar y ropa protectora.