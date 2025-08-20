Pronóstico del Inamhi: Temperaturas mínimas descenderán en zonas altas de los Andes y la Amazonía

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la Advertencia Meteorológica N.° 47, alertando sobre un descenso de la temperatura mínima nocturna que se registrará en la madrugada del 21 y 22 de agosto de 2025.

Esta advertencia afecta a 10 provincias en la región Interandina y zonas altas de la Amazonía ecuatoriana, motivada por la baja humedad y los cielos despejados que favorecen la pérdida de calor por irradiación.

Detalles de la advertencia meteorológica

La alerta del Inamhi se enfoca en las zonas medias y altas de varias provincias andinas y amazónicas. En la Sierra, la medida afecta a Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Cañar, Imbabura y Carchi. Por otro lado, en la Amazonía, las provincias de Napo y Morona Santiago también están incluidas en el pronóstico.

El descenso de temperaturas ocurre durante las noches y madrugadas. Este fenómeno es una consecuencia directa del bajo contenido de humedad en el ambiente. Además, la poca nubosidad y los cielos despejados contribuyen a una mayor pérdida de calor. Este enfriamiento es rápido y se siente con más intensidad.

El fenómeno de las bajas temperaturas representa riesgos para la agricultura, ganadería y la salud pública. Los cultivos ubicados por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar son los más vulnerables. La escarcha y las heladas podrían causar pérdidas significativas.

En la ganadería, el ganado que no está protegido de las bajas temperaturas podría sufrir afectaciones. En cuanto a la salud, el descenso de la temperatura nocturna puede generar problemas respiratorios. Por ello, se recomienda a la población tomar precauciones.

Impacto y recomendaciones del Inamhi

La advertencia del Inamhi busca que la población tome las medidas necesarias para mitigar los riesgos. Se recomienda proteger los cultivos y al ganado, especialmente en las zonas de mayor riesgo. Las heladas pueden dañar plantas y afectar la producción agrícola. Los agricultores pueden usar cubiertas protectoras.

El ganado, por su parte, debe ser resguardado en refugios. Además, el Inamhi sugiere que las personas se abriguen bien. El uso de ropa adecuada es clave para prevenir problemas de salud. Las afecciones respiratorias son un riesgo real para quienes se exponen al frío extremo.

Estas precauciones son especialmente relevantes en las madrugadas del 21 y 22 de agosto. El Inamhi continuará monitoreando las condiciones. Se espera que esta situación climática se mantenga durante el periodo indicado.

La baja de temperaturas en estas zonas es un evento que ocurre con relativa frecuencia en ciertas épocas del año. Sin embargo, este aviso busca minimizar su impacto.