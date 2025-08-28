COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Pronóstico del clima en Cuenca y otras ciudades de Ecuador para este jueves 28 de agosto de 2025

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) detalla el pronóstico climático para el 28 de agosto de 2025, con énfasis en Cuenca, junto a Portoviejo, Manta, Guayaquil y Quito, incluyendo temperatura, sensación térmica, radiación UV y probabilidad de lluvia.
En la capital azuaya se esperan lloviznas al final del día.
Kathya Mero

Redacción ED.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) publicó el pronóstico climático para el jueves 28 de agosto de 2025, destacando las condiciones en Cuenca, junto a Portoviejo, Manta, Guayaquil y Quito. El reporte proporciona datos sobre temperaturas, sensación térmica, radiación ultravioleta (UV) y probabilidad de precipitaciones. 

Cuenca: Frescor andino

En Cuenca, ubicada a 2.560 metros sobre el nivel del mar, INAMHI pronostica una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 10°C, con una sensación térmica de 18°C debido a la humedad moderada del 70%.  La probabilidad de lluvia es del 45%, con lloviznas esperadas hacia el final del día, características del clima fresco y variable de la región andina. Los vientos serán ligeros, de 5-10 km/h, según el boletín de INAMHI, lo que contribuye a la sensación de frescor en la ciudad. En la capital azuaya se esperan lloviznas al final del día. 

Clima costero en Portoviejo y Manta 

En Portoviejo, se prevé una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 23°C, con una sensación térmica de 32°C debido a una humedad del 80%. La radiación UV estará en el nivel 8 (alta), recomendándose precauciones solares. La probabilidad de lluvia es del 70%, con precipitaciones moderadas en la tarde, influenciadas por un sistema de baja presión en el Pacífico.

En Manta, , se espera una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 24°C, con una sensación térmica de 31°C por la humedad del 80%. La radiación UV estará en el nivel 8 (alta), requiriendo protección solar. La probabilidad de lluvia es del 60%,. 

Por su parte, Guayaquil, tendrá una temperatura máxima de 33°C y una mínima de 24°C. La radiación UV estará en el nivel 8 (muy alta), recomendándose medidas de protección solar.

Clima de altura en Quito 

En Quito, a 2.850 metros, se espera una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 11°C, con una sensación térmica de 17°C. La radiación UV será nivel 10 (extremadamente alta), requiriendo estrictas precauciones entre las 10:00 y las 15:00.

La probabilidad de lluvia es del 50%, con chubascos aislados en la tarde, típicos de la región interandina, según INAMHI.

Recomendaciones generales

En Cuenca, se aconseja llevar impermeable y ropa abrigada por las lloviznas vespertinas y temperaturas frescas, además de protector solar por la radiación UV muy alta.  Portoviejo, Manta y Guayaquil, tendrán un clima que permitirá realizar actividades al aire libre, pero se recomienda evitar el sol entre las 10:00 y las 15:00. Mantenerse hidratado es clave en todas las regiones.

En resumen, el jueves 28 de agosto de 2025 traerá un clima variado en Ecuador, con énfasis en Cuenca, donde las lloviznas y el frescor andino requerirán precauciones para actividades al aire libre, junto con protección contra la alta radiación UV.

 

