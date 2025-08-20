Chocolate, chifles, y artesanías: los productos ecuatorianos que conquistan ventas en Amazon

El café, los chifles, el chocolate, y hasta los ponchos andinos figuran entre los productos ecuatorianos más vendidos en Amazon, según datos de la misma plataforma. Estos artículos, que van de lo tradicional a lo innovador, han logrado posicionarse en un mercado global cada vez más competitivo.

Emprendedores nacionales, como Luis Oña, señalan que la presencia de alimentos y textiles ecuatorianos responde a la combinación de calidad e identidad cultural. “Los productos que más crecen en plataformas digitales son aquellos que transmiten identidad y cumplen estándares internacionales”, recalca.

Diversidad de productos ecuatorianos exportables

En el top de productos que Ecuador ofrece a través de Amazon se encuentran tanto bienes de consumo masivo como representaciones de la cultura andina:

Café : de alta calidad y diferentes marcas que superan los $10.

Snacks tradicionales : chifles (sobre los $20), aliños (sobre los $10) y galletas de almidón de yuca.

Chocolate : de diferentes calidades se consigue sobre los $7.

Ponchos: con tejidos étnicos que reflejan la herencia cultural del país pueden superar fácilmente los $100

Variedad de artesanías : elaboradas en tagua y otros materiales desde los $6.

Banderas y souvenirs: artículos que apelan a la nostalgia de migrantes y coleccionistas.

Estos productos no solo generan ingresos, sino que también proyectan una imagen país vinculada a lo natural y lo artesanal, factores altamente valorados en el consumidor internacional.

Competitividad y retos logísticos

Algunas marcas de chocolate y café, incluso se han convertido en embajadores ecuatorianos al posicionarse en mercados exigentes y con certificaciones de producción orgánica. De igual manera, los ponchos y tejidos hechos en Ecuador encuentran demanda entre compradores que buscan prendas con historia y técnicas ancestrales.

No obstante, el camino no está libre de obstáculos. Expertos en comercio digital advierten que los costos de envío, la falta de infraestructura logística y las limitaciones aduaneras siguen siendo los principales retos para que más emprendimientos ecuatorianos escalen en Amazon.

El desafío también pasa por garantizar continuidad en la oferta. A diferencia de grandes exportadoras, los productores artesanales suelen enfrentar barreras como la irregularidad en el abastecimiento o la falta de capital para certificaciones internacionales.

Una oportunidad de identidad y negocio

La expansión de productos nacionales en Amazon no solo significa ingresos para empresas consolidadas, sino también para pequeños productores y artesanos que encuentran en estas plataformas un puente hacia nuevos clientes.

En este contexto, la presencia de café, chocolate, artesanías y snacks ecuatorianos en Amazon demuestra que el país tiene mucho más que petróleo, camarón o banano para ofrecer al mundo. Desde la autenticidad de sus tradiciones hasta la innovación en alimentos, la vitrina digital abre una ventana que reafirma al Ecuador como un país capaz de competir con identidad propia en el comercio global.