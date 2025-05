Proceso postelectoral en Manabí identificará inasistencias a voto y MJRV

La delegación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Manabí inició el proceso postelectoral de las Elecciones 2025, digitalizando padrones y actas para identificar inasistencias y aplicar sanciones.

La Delegación Provincial Electoral de Manabí dio inicio a las actividades postelectorales tras la culminación de las Elecciones Generales 2025, celebradas en febrero de 2025. El proceso, que se lleva a cabo en la ciudad de Portoviejo, incluye el escaneo de padrones electorales, las actas de instalación de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) y los certificados de votación de quienes no participaron en la jornada electoral.

El objetivo principal es recopilar información detallada sobre la participación ciudadana y el cumplimiento de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV). Según la Delegación, este trabajo permite identificar a quienes no votaron o no cumplieron con sus responsabilidades en las juntas, para aplicar las sanciones establecidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El proceso se desarrolla en tres etapas: el escaneo de los padrones y actas, la digitalización de los documentos y un control de calidad para garantizar la precisión de los datos. Estas actividades aseguran que la información sea procesada de manera eficiente y transparente.

Identificación de inasistencias en Manabí

El escaneo de los padrones electorales permite registrar a los ciudadanos que participaron en las Elecciones 2025 y detectar a aquellos que no asistieron a las urnas. En Ecuador, el voto es obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años, y la no participación puede acarrear multas, según lo estipulado en el Código de la Democracia. La digitalización de las actas de instalación de las MJRV también identifica a los miembros que no cumplieron con su deber, quienes enfrentarán sanciones administrativas.

La Delegación Electoral destacó que el control de calidad es fundamental para evitar errores en la recopilación de datos. Este paso asegura que las sanciones se apliquen únicamente a quienes efectivamente incumplieron, protegiendo los derechos de los ciudadanos.

Contexto electoral

Las Elecciones Generales 2025 en Ecuador incluyeron la elección de presidente, asambleístas y otras autoridades, con una alta participación ciudadana en Manabí, una de las provincias con mayor número de votantes. Según el CNE, en esta provincia se habilitaron 3944 Juntas Receptoras del Voto, atendidas por ciudadanos designados como MJRV. La fase postelectoral es crucial para cerrar el proceso y garantizar la transparencia de los resultados.

Próximos pasos

Una vez finalizado el escaneo y la digitalización, la delegación Electoral de Manabí remitirá los datos al CNE para su revisión y la aplicación de sanciones. Este proceso también permitirá actualizar los registros electorales para futuros comicios. Aunque no se especificó una fecha de conclusión, las actividades avanzan conforme al cronograma establecido por el organismo electoral.

El trabajo postelectoral refuerza la importancia de la participación ciudadana y el cumplimiento de las responsabilidades electorales en Manabí, consolidando la confianza en el sistema democrático ecuatoriano.