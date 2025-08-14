Ecuador: así se retiran los fondos de una cuenta bancaria cuando su titular ha fallecido

Cuando el titular de cuenta bancaria fallece en Ecuador, el acceso a su dinero no es inmediato: la ley y los bancos aplican protocolos que exigen documentación específica antes de liberar los fondos.

La normativa vigente busca proteger los derechos de los herederos y evitar fraudes, pero el proceso puede variar según el monto depositado, el tipo de cuenta y la política interna de cada entidad financiera. Los requisitos incluyen desde certificados y escrituras notariales hasta trámites presenciales obligatorios.

Procedimiento para el retiro de fondos

Al morir el titular de una cuenta, las instituciones bancarias congelan los fondos hasta que los familiares presenten la documentación necesaria. Según abogados especializados en derecho bancario, este paso busca garantizar que el dinero sea entregado únicamente a quienes tengan derecho legal.

Requisitos según el monto:

Hasta USD 500: certificado de defunción, cédulas de identidad de herederos o cónyuge, carta de autorización y comprobante de pago del impuesto a la herencia.

Más de USD 500: escritura de posesión efectiva (con partidas de nacimiento y matrimonio, identificación de herederos), carta de autorización y pago de impuestos.

Cada banco puede añadir pasos adicionales. Por ejemplo, algunos exigen que el trámite se realice de forma presencial.

Cuenta bancaria conjunta y disputas

En cuentas mancomunadas o conjuntas, el cónyuge o cotitular sobreviviente puede convertirse en único titular presentando el certificado de defunción y otros documentos requeridos. Sin embargo, los fondos seguirán bloqueados hasta que el trámite concluya.

Si existen disputas entre herederos, el caso puede derivar en un proceso judicial o administrativo de partición, lo que alarga los tiempos de acceso al dinero. Expertos en derecho sucesorio recomiendan dejar instrucciones claras y documentos en orden para evitar conflictos.

Variaciones y tiempos

El tiempo para acceder a los fondos depende de la rapidez con la que los herederos completen los requisitos. En casos simples, el proceso puede tomar pocos días; en otros, con conflictos legales o falta de documentos, se extiende por meses.

Además, si el titular tenía deudas, el banco puede retener parte del dinero para saldarlas antes de liberar el saldo a los herederos.

En Ecuador, los derechos hereditarios están regulados por el Código Civil y la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, que obligan a los bancos a actuar con cautela para evitar fraudes y garantizar la correcta distribución de bienes. Según datos del sector financiero, miles de cuentas permanecen congeladas cada año por fallecimiento del titular, muchas sin ser reclamadas por falta de información o trámites incompletos. Tener una planificación financiera y legal en vida —como testamentos, cuentas conjuntas o designación de beneficiarios— puede reducir estos problemas y asegurar que los fondos lleguen a tiempo a las familias.