Prisión preventiva para sospechoso de tráfico de marihuana en Riobamba

El operativo comenzó en las primeras horas del martes. La Fiscalía y Policía, respaldados por una orden de allanamiento emitida por un juez competente, ingresaron al domicilio del sospechoso. En el lugar, se encontraron 13,41 kilos de marihuana distribuidos en varios paquetes, junto con otros indicios. Juan Mauricio F. S., fue aprehendido en delito flagrante. A él lo trasladaron a dependencias judiciales para enfrentar cargos por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización a gran escala.

La audiencia

Durante la audiencia de calificación de cargos por tráfico, celebrada el mismo día, el fiscal asignado al caso presentó los elementos de convicción. Estos justificaron la prisión preventiva del sospechoso. Entre las pruebas se incluyeron el informe de reconocimiento del lugar. También las evidencias físicas recolectadas durante el allanamiento y el material incautado, que fue sometido a pruebas preliminares para confirmar que se trataba de marihuana.

La jueza que presidió la audiencia ordenó que Juan Mauricio F. S., permanezca en prisión preventiva mientras se desarrolla la instrucción fiscal. El decomiso de 13,41 kilos de marihuana en Riobamba representa un nuevo golpe al narcotráfico en la provincia de Chimborazo. Ha registrado un incremento en actividades relacionadas con el tráfico de drogas en los últimos años.

Según datos de la Policía Nacional, en 2024, las incautaciones de sustancias ilícitas en Chimborazo alcanzaron las 2,5 toneladas, incluyendo marihuana, cocaína y otras drogas, lo que refleja la creciente presencia de redes delictivas en la Sierra ecuatoriana. La denuncia anónima recibida a través del ECU 9-1-1 sirvió para desarticular esta operación en Riobamba, destacando la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el crimen organizado.

Declaraciones por tráfico