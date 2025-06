Príncipe Harry considera cambiar su apellido por Spencer, según reporte

El príncipe Harry, duque de Sussex, está evaluando cambiar su apellido Mountbatten-Windsor por Spencer, el de su madre, la difunta princesa Diana, según un reporte de The Mail on Sunday publicado el 5 de junio de 2025. La decisión, discutida con su tío Charles Spencer, enfrenta obstáculos legales.

Durante una rara visita al Reino Unido, Harry se reunió con Charles Spencer, noveno conde Spencer, para conversar sobre la posibilidad de adoptar el apellido Spencer. Según una fuente cercana citada por The Mail on Sunday, el tío del príncipe le advirtió que los desafíos legales serían “insuperables” y le aconsejó no seguir adelante. La conversación, descrita como amistosa, tuvo lugar en un contexto donde Harry busca reconectar con el legado de su madre.

Una conexión emocional

El apellido Mountbatten-Windsor, usado por los descendientes de la reina Isabel II y el príncipe Felipe, aparece en los certificados de nacimiento de los hijos de Harry y Meghan Markle, Archie y Lilibet. Sin embargo, la familia emplea Sussex como apellido en la práctica. Similar a cómo Harry era conocido como Enrique de Gales en su infancia, cuando sus padres ostentaban los títulos de Príncipe y Princesa de Gales.

El interés de Harry por el apellido Spencer refleja su conexión emocional con su madre, fallecida en 1997. Diana, princesa de Gales, pertenecía a la familia Spencer, una de las más antiguas y destacadas de la aristocracia británica. El posible cambio de apellido surge en un momento en que Harry y Meghan, quienes se apartaron de sus roles como royals en 2020, buscan consolidar su identidad independiente en Montecito, California.

Este cambio requiere de aprobaciones formales

El reporte no detalla los motivos legales específicos que complicarían el cambio, pero expertos en derecho británico señalan que modificar un apellido real requiere aprobaciones formales debido a su carácter histórico y protocolar. La Casa Real no ha emitido comentarios oficiales sobre la intención de Harry. Sin embargo, el tema ha generado interés en redes sociales, donde los seguidores debaten sobre el simbolismo de adoptar el apellido Spencer.

La familia Spencer ha mantenido un perfil relevante en el Reino Unido. Charles Spencer, hermano menor de Diana, administra Althorp House, la finca familiar donde creció la princesa. Harry ha mantenido una relación cercana con su tío, quien ha defendido públicamente el legado de Diana. El posible cambio de apellido podría interpretarse como un homenaje a su madre, cuya influencia sigue siendo central en la vida del duque.

Un cambio propio por su familia

Este episodio se suma a los esfuerzos de Harry y Meghan por forjar un camino propio fuera de la monarquía. Desde su traslado a Estados Unidos, han impulsado proyectos como la Fundación Archewell y acuerdos con plataformas mediáticas. El apellido Sussex, usado en sus actividades públicas, refuerza su marca personal. Mientras que la consideración del apellido Spencer añade un matiz personal a su narrativa.

La discusión sobre el cambio de apellido, aunque no confirmada como una decisión definitiva, resalta la complejidad de la identidad dentro de la familia real británica. La falta de un pronunciamiento oficial mantiene la especulación abierta, mientras Harry continúa navegando su relación con el Reino Unido y su herencia familiar.