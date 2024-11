Compártelo con tus amigos:

El influencer Beta Mejía habló por primera vez de todo el rechazo que ha recibido por mantener una relación con la presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo.

Esto porque ella arrastra la sombra de ser exnovia del fallecido conductor Efraín Ruales.

En una entrevista sincera con el youtuber Rodolfo ‘El Chamo’, el colombiano abordó todo lo que ha soportado desde que comenzó a salir y oficializó su relación con ‘La Caramelo’.

También abordó el impacto del extinto Efraín en la vida de la talento de pantalla.

Mejía contó que aunque no conoció a la expareja de Jaramillo, sabe que el actor dejó una huella imborrable en la vida de la presentadora.

Beta Mejía no conoció a Efraín

“Yo no lo conocí (a Efraín Ruales), pero por todo el hate que he recibido (mensajes de rechazo y odio), y por todo lo que decían de este pelado. El man era un ser extraordinario. Nosotros hemos hablado de esto y en pocos momentos, pero ella lo hace muy desde el amor. Ella no carga con nada, y tiene algo especial que todo hace que sea iluminado. Ella ha hecho que todo sea perfecto, dentro de lo imperfecto”, precisó el deportista.

Además, sostuvo que nunca ha menospreciado la historia de amor de ‘La Caramelo’ con ‘Efra’, quien fue asesinado el 27 de enero del 2021 en Guayaquil.

“Esa es su historia, y esa persona marcó su vida. Yo no vengo aquí a borrar nada, todo lo contrario”, señaló beta.

Además dejó en claro su respeto por la memoria de Efraín Ruales y el lugar que ocupa en la vida de Jaramillo.

Por último, Beta Mejía compartió cómo ha aprendido a lidiar con los comentarios negativos en su contra por tener una relación con ‘La Caramelo’.

“En lo único que sí tienen razón es que Alejandra es un tesoro y una mujer excepcional. El resto de las mentiras y de lo que se inventan de mí, yo no tengo que salir a desmentir nada. Ellos verán si atacan o si piensan eso”, finalizó el famoso colombiano.