Angélica Vale abre su corazón y cuenta el doloroso momento en que un ejecutivo de Univisión la llamó “gorda payasa”, revelando las secuelas de un acoso laboral.

En una reciente entrevista con Javier Ceriani, Angélica Vale recordó un doloroso incidente que vivió durante su tiempo en Univisión. La actriz y comediante mexicana reveló que un alto ejecutivo de la cadena, Ronald Day, la llamó “gorda payasa” y le hizo sentir insegura de su cuerpo. A pesar del daño emocional, Vale aprovechó la experiencia para fortalecer su confianza personal.

En su charla con Javier Ceriani, Angélica Vale compartió cómo un ejecutivo de Univisión la hizo sentir menospreciada durante su tiempo trabajando en la cadena. Según la actriz, Ronald Day la llamó “gorda payasa” en un mensaje dirigido a una productora mientras ella estaba en Despierta América. Aunque Vale ya había pasado por momentos difíciles con su cuerpo tras dar a luz a su hijo, ese comentario la afectó profundamente.

“Dolía porque no era cierto”, comentó Angélica, destacando que nunca fue “gorda” y que, en su época de mayor peso, ya había tenido el cuerpo más saludable y en forma de su vida. La actriz admitió que fue etiquetada por muchos como “gorda” debido a su personaje en la telenovela Soñadoras, donde interpretaba a una joven bulímica. Pero a pesar de los prejuicios, Angélica se mantiene firme en su amor por su cuerpo tal como es.

Angélica Vale dice que las malas experiencias la hicieron más fuerte

Pero los insultos no quedaron ahí. Según Vale, otro ejecutivo de Univisión, Luis Fernández, le habría dicho que no era apta para la televisión y la despidió sin consideración. “No sirves, bye“, fueron las palabras que, según ella, Fernández le dirigió. Esta situación ocurrió en un momento donde Vale venía de protagonizar el éxito La fea más bella, lo que hizo aún más duro el golpe.

Sin embargo, la actriz se mostró agradecida por estas experiencias difíciles. “Me hicieron más fuerte”, comentó, destacando que esas humillaciones fueron el impulso necesario para seguir adelante y seguir creyendo en sí misma.

Tras estas revelaciones, los seguidores de Angélica Vale han mostrado su apoyo incondicional, aplaudiendo su valentía para compartir este episodio doloroso.