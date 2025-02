Compártelo con tus amigos:

La periodista esmeraldeña Hellen Quiñónez vivió un susto al ser retenida en el aeropuerto de regreso a Estados Unidos, tras transportar una encomienda sospechosa para un amigo.

La periodista ecuatoriana Hellen Quiñónez , quien está radicada desde hace meses en Estados Unidos, estuvo de visita por varios días en el país. Después de pasar en familia y disfrutar con amigos y excompañeros de trabajo, a su regreso al país del norte, pasó un gran susto.

Mediante un video que publicó en redes sociales, contó que un amigo suyo le pidió de favor que le lleve una encomienda a lo cual no se negó. Sin embargo, admitió que cometió un “gran error” al no revisar el contenido de la encomienda. Contó que lo que llevaba eran “polvos” por lo que tuvo que pasar por un riguroso control en el aeropuerto.

“Le hicieron millón pruebas a todas esas cosas, me entrevistaron, me cuestionaron un montón (…) pensé lo peor, dije ‘cometí un error‘”., contó en un video que publicó en redes sociales. No obstante, esos polvos “sospechosos” terminaron siendo condimentos, pero le hicieron pasar un mal momento, indicó. Sin embargo, la experiencia fue estresante y dejó una lección para la periodista.

Hellen Quiñónez desde hace casi un año se mudó a Estados Unidos para trabajar en Univision. Es la presentadora de un noticiero de esa cadena de televisión. En Ecuador laboró en Teleamazonas desde donde dio el gran salto a la pantalla internacional. Ya ha visitado Ecuador en otras ocasiones Ecuador, como en Navidad cuando llegó a agasajar a más de diez mil personas en su natal Esmeraldas.