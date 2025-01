Compártelo con tus amigos:

Los jugadores llegaron con una sonrisa al inicio de la pretemporada 2025 de Emelec, pero de los dientes hacia afuera. Y es que regresan con una deuda de entre cuatro y dos meses de sueldos.

Otro de los que tampoco ha cobrado es el director técnico Leonel Álvarez , quien reveló varias cosas a su arribo a Ecuador. El colombiano se abrió con la prensa y contó varias incidencias a la interna del plantel.

Álvarez recalcó que tiene casi cuatro meses sin cobrar, al igual que gran parte de la plantilla de Emelec. “No he cobrado ni un peso, no es como se dice que estoy al día (…) Voy para el cuarto mes que no cobro”, mencionó.

Sin embargo el entrenador reconoció el apoyo de los líderes por este tema, pero también por el futbolístico. El cafetero aseguró que los referentes aportan mucho a los más jóvenes para que se desarrollen.

Emelec tiene una planificación

El timonel eléctrico habló además de los jugadores que pidió que sean renovados, pero que la directiva no lo hizo. Citó, por ejemplo, elementos como Gustavo Cortez.

“Aquí hay jugadores que renovaron sin pedir el consentimiento de nosotros, pero Emelec está por encima. Este es un proyecto que nosotros creemos enormemente en la capacidad de estos muchachos jóvenes”, agregó.

Asimismo, el colombiano se quejó de partidos no solicitados por el cuerpo técnico para la preparación de la plantilla. Entre esos, uno con Alianza Lima de Perú, porque “para ir a jugar a los tres días no es nada fácil”, según Álvarez.

El entrenador de los ‘millonarios’ dijo que pese a todo enfrentarán este nuevo año pidiendo a Dios discernimiento. “Vamos a evaluar qué jugadores van a Lima y con otros quedarnos acá”, sentenció.

Los jugadores se presentaron

Por último, el entrenador de Emelec, habló de la falta de un implemento importante para la preparación física y futbolística. Se trata de los dispositivos GPS, que sirven para medir la actividad física, despliegue y movimiento en cancha de cada jugador.

“Desde agosto no tenemos GPS, no podemos manejar las cargas (…) Es un tema complejo y difícil”, dijo Leonel Álvarez. Sobre lo demás, pidió a la prensa que le consulten al presidente del Club (César Avilés).

El principal de los ‘electricos’ arribó la mañana de este lunes 6 de enero al Complejo Los Samanes. Allí mantenía una reunión con el cuerpo técnico y dirigencia por temas deportivos.

Emelec planificó un macrociclo de un mes en Colombia, precisando la preparación en altura, pero esta debe aprobarse. Estarían en Río Negro, a 2.200 metros sobre el nivel del mar.