Presunto delincuente fue abatido en robo a bus en Guayaquil

Un supuesto delincuente fue abatido por un agente de la Policía Nacional la noche del miércoles 6 de agosto en el cruce de las calles Pasaje Rosales y Manuel Galecio, en el centro de Guayaquil, tras perpetrar un asalto a pasajeros de un bus de transporte público. El incidente ocurrió alrededor de las 20:00. El sujeto, armado con un arma blanca, intentaba despojar de sus pertenencias a los ocupantes de la unidad. Un policía motorizado, al percatarse del delito, intervino y neutralizó al individuo en un acto de uso legítimo de la fuerza, según informó la Policía Nacional.

El cuerpo del presunto asaltante, cuya identidad no ha sido establecida por falta de documentos, fue trasladado a la morgue a las 23:00 del miércoles 6 de agosto. La Policía Nacional, a través de su cuenta oficial en X, confirmó que el sujeto fue abatido en flagrancia mientras amedrentaba a los pasajeros con un arma blanca. El agente actuó para proteger la vida de los ciudadanos, según el reporte oficial.

Desarrollo de incidente

El hecho se desarrolló en el distrito 9 de Octubre, una zona céntrica de Guayaquil conocida por su alta afluencia de personas y actividad comercial. Según Jaime Lara, subjefe policial del distrito, el presunto delincuente intentó atacar al agente con un arma blanca, lo que llevó al uniformado a hacer uso de su arma de fuego. “Saca a relucir un arma blanca intentando atentar en contra de la vida del compañero policial, motivo por el cual hace uso legítimo de su arma de fuego”, declaró Lara a los medios locales.

El reporte policial indica que el asalto ocurrió en una unidad de transporte público, un escenario recurrente para este tipo de delitos en la ciudad. Los pasajeros no resultaron heridos, La rápida intervención del agente evitó mayores consecuencias, aunque el caso sigue bajo investigación.

Casos de inseguridad en Guayaquil

Guayaquil ha enfrentado en los últimos años un incremento en los índices de delincuencia, especialmente en delitos como robos y asaltos en el transporte público. Según datos de la Policía Nacional, en 2024 se registraron más de 2,500 incidentes de robo en unidades de transporte en la provincia de Guayas. Este incidente se suma a otros casos en los que agentes han intervenido en situaciones de flagrancia. Las situaciones han generado debate sobre el uso de la fuerza letal.

Las autoridades han intensificado los operativos en el centro de la ciudad, donde la afluencia de personas facilita la acción de antisociales. Sin embargo, la falta de identificación del sujeto abatido complica las investigaciones para determinar si estaba vinculado a bandas delictivas o actuaba de manera independiente.

El cuerpo del individuo permanece en la morgue mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para identificarlo. (MK)