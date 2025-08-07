COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Seguridad
Delincuencia

Presunto delincuente fue abatido en robo a bus en Guayaquil

El cuerpo del presunto asaltante, cuya identidad no ha sido establecida por falta de documentos, fue trasladado a la morgue a las 23:00 del miércoles 6 de agosto.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Policía neutraliza a presunto delincuente en transporte público en Guayaquil
Policía neutraliza a presunto delincuente en transporte público en Guayaquil

Redacción

Redacción ED.

Un supuesto delincuente fue abatido por un agente de la Policía Nacional la noche del miércoles 6 de agosto en el cruce de las calles Pasaje Rosales y Manuel Galecio, en el centro de Guayaquil, tras perpetrar un asalto a pasajeros de un bus de transporte público. El incidente ocurrió alrededor de las 20:00. El sujeto, armado con un arma blanca, intentaba despojar de sus pertenencias a los ocupantes de la unidad. Un policía motorizado, al percatarse del delito, intervino y neutralizó al individuo en un acto de uso legítimo de la fuerza, según informó la Policía Nacional. 

El cuerpo del presunto asaltante, cuya identidad no ha sido establecida por falta de documentos, fue trasladado a la morgue a las 23:00 del miércoles 6 de agosto. La Policía Nacional, a través de su cuenta oficial en X, confirmó que el sujeto fue abatido en flagrancia mientras amedrentaba a los pasajeros con un arma blanca. El agente actuó para proteger la vida de los ciudadanos, según el reporte oficial.

Desarrollo de incidente

El hecho se desarrolló en el distrito 9 de Octubre, una zona céntrica de Guayaquil conocida por su alta afluencia de personas y actividad comercial. Según Jaime Lara, subjefe policial del distrito, el presunto delincuente intentó atacar al agente con un arma blanca, lo que llevó al uniformado a hacer uso de su arma de fuego. “Saca a relucir un arma blanca intentando atentar en contra de la vida del compañero policial, motivo por el cual hace uso legítimo de su arma de fuego”, declaró Lara a los medios locales.

El reporte policial indica que el asalto ocurrió en una unidad de transporte público, un escenario recurrente para este tipo de delitos en la ciudad. Los pasajeros no resultaron heridos, La rápida intervención del agente evitó mayores consecuencias, aunque el caso sigue bajo investigación. 

Casos de inseguridad en Guayaquil 

Guayaquil ha enfrentado en los últimos años un incremento en los índices de delincuencia, especialmente en delitos como robos y asaltos en el transporte público. Según datos de la Policía Nacional, en 2024 se registraron más de 2,500 incidentes de robo en unidades de transporte en la provincia de Guayas. Este incidente se suma a otros casos en los que agentes han intervenido en situaciones de flagrancia. Las situaciones han generado debate sobre el uso de la fuerza letal.

Las autoridades han intensificado los operativos en el centro de la ciudad, donde la afluencia de personas facilita la acción de antisociales. Sin embargo, la falta de identificación del sujeto abatido complica las investigaciones para determinar si estaba vinculado a bandas delictivas o actuaba de manera independiente.

El cuerpo del individuo permanece en la morgue mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para identificarlo. (MK) 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tragedia en el Nevado Cayambe de Pichincha: Un montañista nicaragüense fue hallado sin vida

Ministro Roberto Luque se deslinda de la responsabilidad en contratos de Progen y Celec

Ecuador enfrenta pérdidas de $123,5 millones por contratos fallidos de Celec

Presunto delincuente fue abatido en robo a bus en Guayaquil

¿Necesitas una cirugía? La Junta de Beneficencia llega a Portoviejo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tragedia en el Nevado Cayambe de Pichincha: Un montañista nicaragüense fue hallado sin vida

Ministro Roberto Luque se deslinda de la responsabilidad en contratos de Progen y Celec

Ecuador enfrenta pérdidas de $123,5 millones por contratos fallidos de Celec

Presunto delincuente fue abatido en robo a bus en Guayaquil

¿Necesitas una cirugía? La Junta de Beneficencia llega a Portoviejo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tragedia en el Nevado Cayambe de Pichincha: Un montañista nicaragüense fue hallado sin vida

Ministro Roberto Luque se deslinda de la responsabilidad en contratos de Progen y Celec

Ecuador enfrenta pérdidas de $123,5 millones por contratos fallidos de Celec

¿Necesitas una cirugía? La Junta de Beneficencia llega a Portoviejo

¿Tu mascota está protegida? Campaña gratuita llega a El Florón de Portoviejo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO