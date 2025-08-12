Presidente de la Corte Nacional de Justicia exige respeto a la institucionalidad del Estado

El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing Nagua, hizo un llamado este martes a respetar la independencia de la Corte Constitucional (CC). Esto ocurre mientras se desarrolla una marcha en Quito, liderada por el presidente Daniel Noboa, que exige acciones contra la suspensión de artículos de tres leyes clave de su gobierno.

El pronunciamiento de la CNJ busca defender el Estado de derecho y la división de poderes, en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el máximo órgano constitucional del país.

Preocupación por la institucionalidad y la división de poderes

El presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, expresó su “profunda preocupación” por acciones que, a su criterio, afectan la institucionalidad del país. Suing, a través de un comunicado oficial, recordó que el Estado de derecho se sustenta en el principio de legalidad. Subrayó, además, la importancia de la división de poderes y el respeto pleno a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

El mensaje llega en un momento, después de que el Gobierno de Daniel Noboa convocara a una movilización en contra de las decisiones de la Corte Constitucional. La Corte Nacional de Justicia busca así proteger las bases democráticas del país, asegurando que las acciones institucionales se enmarquen siempre dentro de la Constitución y la ley.

La Corte Constitucional como garante de derechos

En su pronunciamiento, Suing enfatizó que la Corte Constitucional es la garante de la supremacía de la Carta Magna y de los derechos fundamentales. Aclaró que sus decisiones son parte de los mecanismos de control legítimos previstos en la ley. Las discrepancias son naturales en la democracia, pero deben resolverse por los cauces constitucionales y legales.

Por ello, la CNJ hizo un llamado a propiciar espacios de diálogo y consenso. La institución exhortó a buscar soluciones viables para los problemas del país, respetando los procesos establecidos y el debido proceso.

Movilización presidencial y el mensaje a la ciudadanía

Pasado el mediodía, el presidente Daniel Noboa llegó a los exteriores de la Corte Constitucional en Quito. Rodeado de ministros, legisladores y simpatizantes, se dirigió a la multitud. Con un megáfono, el mandatario dio unas breves declaraciones. Afirmó que la ciudadanía exige el apoyo al trabajo de las fuerzas del orden para lograr la paz.

El presidente aseguró que “estamos aquí para pedir justicia, no para atropellar a nadie”, en referencia a las protestas por las decisiones de la CC. Noboa ha criticado públicamente al órgano constitucional por aceptar medidas cautelares contra sus leyes, lo que ha escalado la tensión entre los poderes del Estado.