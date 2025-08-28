Presidente argentino Javier Milei atribuye la “lluvia de piedras” contra él a la “desesperación” política

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que la “lluvia de piedras” que recibió el miércoles durante una caravana electoral al sur de Buenos Aires deriva de la “desesperación” de quienes quieren acabar con su Gobierno y que habrían orquestado también una “opereta” de acusaciones de presunta corrupción.

“Era muy emocionante enfrentar toda la lluvia de piedras (…) Era un espectáculo increíble. Se veía la desesperación”, declaró Milei durante un discurso en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). Esto, en alusión al ataque del que salió ileso en Lomas de Zamora.

Javier Milei tildó el hecho de “aberrante”

La del miércoles fue “una situación aberrante” que, en palabras del mandatario argentino, “se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras” que le vinculan a él y a su hermana, Karina Milei, en el cobro de sobornos.

Ambos han sido denunciados formalmente ante la Fiscalía. Sin embargo, para el mandatario “no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y, como todos las anteriores, una nueva mentira”.

El presidente está a órdenes de la justicia

Milei se ha puesto a disposición de la Justicia a la espera de que todo se aclare “tan pronto como sea posible”. “La gente votó un gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar, cualquier otra maniobra que entorpezca el proceso de cambio que estamos llevando adelante”, lamentó.

Sin embargo, quiso dejar algo en claro: “Ni la gente mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobardes”.

Dos personas fueron detenidas el miércoles por su presunta responsabilidad en el lanzamiento de objetos contra la caravana.

¿De qué se acusa a Javier Milei y su hermana?

Javier Milei es un economista libertario conocido por su discurso anti-casta y políticas de austeridad extrema, como la “motosierra” al gasto público. Su hermana, Karina Milei, ocupa el cargo de secretaria general de la Presidencia y es su principal asesora política, apodada “El Jefe” por el mandatario. Ambos mantienen una relación simbiótica, con Karina influyendo en decisiones clave del gobierno de La Libertad Avanza.

Hace unos días, un escándalo de corrupción sacudió su administración. Audios filtrados del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo —abogado y amigo de Milei—, revelaron un presunto esquema de sobornos en la compra estatal de medicamentos. Según las grabaciones, se exigía un 8% de coimas a farmacéuticas, con un 3% destinado a Karina Milei, generando hasta 800.000 dólares mensuales.

Implican también a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario y mano derecha de Karina. Así como a la empresa Suizo Argentina, cuyos contratos con el Estado se multiplicaron por 26 en 2025.

La denuncia penal, presentada por el abogado Gregorio Dalbón (defensor de Cristina Fernández de Kirchner), acusa a Javier y Karina Milei, Spagnuolo, Menem y el dueño de Suizo Argentina de cohecho, administración fraudulenta y violación a la ética pública.