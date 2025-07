Premios Emmy 2025: Lista completa de nominados para la gala del 14 de septiembre en Los Ángeles

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos reveló hoy, martes 15 de julio la lista completa de nominados a los Premios Emmy 2025, que reconocen lo mejor de la televisión y el streaming. La 77ª edición de esta prestigiosa ceremonia se llevará a cabo el 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, con transmisión en vivo por CBS y Paramount+ a partir de las 6:00 p.m. (hora del centro de México). En México, el evento también estará disponible a través de TNT y HBO Max, con un pre-show de alfombra roja a las 5:00 p.m. Series como Severance, The Penguin y The Studio dominan las nominaciones en un año marcado por producciones innovadoras.

La lista de nominados, anunciada por los actores Harvey Guillén y Brenda Song, destaca la diversidad de géneros y plataformas. Severance lidera con 27 nominaciones en categorías de drama, mientras que The Penguin obtuvo 24 en series limitadas. En comedia, The Studio, Hacks, The White Lotus y Abbott Elementary comparten el primer lugar con 23 nominaciones cada una. La ceremonia, conducida por Nate Bargatze, promete ser una de las más competitivas de los últimos años debido al alto nivel de las producciones nominadas.

Dramas y comedias en los Emmy

En la categoría de Mejor Serie Dramática, Severance, The Last of Us, The White Lotus, Andor, The Diplomat, Paradise, The Pitt y Slow Horses competirán por el galardón. Entre los actores destacados, Pedro Pascal (The Last of Us), Gary Oldman (Slow Horses) y Adam Scott (Severance) figuran como favoritos en Mejor Actor de Serie Dramática. Por su parte, Bella Ramsey (The Last of Us), Kathy Bates (Matlock) y Britt Lower (Severance) destacan en Mejor Actriz de Serie Dramática.

En comedia, The Bear, Hacks, Nobody Wants This, Abbott Elementary, Only Murders in the Building, Shrinking, The Studio y What We Do in the Shadows buscarán el reconocimiento a Mejor Serie de Comedia. Jeremy Allen White (The Bear), Adam Brody (Nobody Wants This) y Seth Rogen (The Studio) son algunos de los nominados a Mejor Actor, mientras que Ayo Edebiri (The Bear), Jean Smart (Hacks) y Kristen Bell (Nobody Wants This) compiten por Mejor Actriz.

Miniseries y animación en el radar

En la categoría de Mejor Miniserie, Adolescence, Black Mirror, Dying for Sex, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story y The Penguin lideran las nominaciones. Javier Bardem destaca como nominado a Mejor Actor de Reparto en Miniserie por su papel en Monsters, junto a Owen Cooper (Adolescence) y Peter Sarsgaard (Presumed Innocent). En Mejor Actriz en Miniserie, Cate Blanchett (Disclaimer), Cristin Milioti (The Penguin) y Michelle Williams (Dying for Sex) son algunas de las favoritas.

Categorías técnicas y programas destacados

Las series animadas también tienen un lugar importante, con Arcane, Los Simpson, Bob’s Burgers, Love, Death + Robots y Common Side Effects nominadas a Mejor Serie Animada. En categorías técnicas, Andor, The Pitt, Severance, Slow Horses y The White Lotus compiten por escritura y dirección sobresaliente, reflejando la alta calidad creativa de estas producciones.

Además, programas como The Amazing Race, RuPaul’s Drag Race, Survivor, Top Chef y Los Traidores fueron nominados a Mejor Reality Show, mientras que The Daily Show, Jimmy Kimmel Live! y El Último Show con Stephen Colbert buscan el premio al Mejor Programa de Entrevistas.

Un año de récords y sorpresas

La edición de Emmy 2025 destaca por sorpresas como la nominación de Owen Cooper, el actor más joven en la categoría de Mejor Actor de Reparto en Miniserie por Adolescence. Asimismo, la ausencia de series como El Juego del Calamar y la única nominación de El Cuento de la Criada han generado debate en redes sociales. La ceremonia, que celebra su 77ª edición, consolida el auge de las plataformas de streaming, con Apple TV+, Netflix, HBO Max y Disney+ dominando las nominaciones.

La gala de los Emmy 2025 promete ser un reflejo del momento dorado de la televisión, con producciones que han capturado la atención global. Los ganadores se anunciarán en una noche que combinará glamour, talento y reconocimiento a la excelencia televisiva.