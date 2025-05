Prefectura de Santo Domingo busca recuperar anticipo de $5 millones entregado al Consorcio Multinacional Tsáchila

La Prefectura de Santo Domingo emprende acciones legales para recuperar $5 millones entregados al Consorcio Tsáchila, en medio de un complejo litigio vial.

La Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas enfrenta desde 2024 un litigio legal para recuperar $5 millones entregados al Consorcio Multinacional Tsáchila como anticipo, tras una orden judicial en la vía Alóag-Santo Domingo, específicamente en el tramo KFC-Unión del Toachi, debido a incumplimientos contractuales.

Recuperación de $5 millones por litigio vial en Santo Domingo

El proceso legal inició cuando un juez de Santo Domingo ordenó a la Prefectura entregar el anticipo al consorcio como parte de una acción de protección. Sin embargo, la Corte Constitucional aceptó una acción de incumplimiento por antinomia jurisdiccional, dejando sin efecto dos sentencias previas que favorecían al consorcio.

La prefecta Johana Núñez explicó que se están tomando medidas legales para la recuperación de $5 millones de dólares por litigio vial en Santo Domingo. “Pedimos aclaración a la Corte Constitucional y fue claro que es responsabilidad de la Prefectura hacer el cobro”, explicó. La administración ya gestiona el cobro a la aseguradora, amparándose en las garantías contractuales vigentes sobre el cobro de anticipo por obras en vía Alóag-Santo Domingo.

Vía Alóag-Santo Domingo: acciones penales en marcha

Según Núñez, hasta ahora el consorcio no ha respondido a los requerimientos. “No quieren pagarlos. No hemos recibido contestación sobre este punto. Hay una póliza vigente”, afirmó. La Prefectura anunció el inicio de un proceso penal para forzar el pago, asegurando que agotará todas las vías legales para la recuperación de $5 millones por litigio vial en Santo Domingo.

En paralelo, la Prefectura avanza en proyectos clave para la provincia. Este año, se espera firmar un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para la construcción de las variantes Alluriquín y Tinalandia. Estas obras son parte de la fase 3 de la ampliación a cuatro carriles del tramo delegado a Santo Domingo.

Financiamiento y expropiaciones para ampliación de las variantes

Para ejecutar estos proyectos de las variantes que conforman la Fase 3, el Ministerio de Finanzas debe aprobar un crédito superior a $60 millones, otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). La obra requerirá 26 expropiaciones, según confirmó la Prefectura. La contratación estará a cargo del MTOP, que liderará el proceso administrativo y técnico.

Estas variantes son consideradas estratégicas para mejorar la conectividad y reducir los tiempos de viaje entre las regiones. Mientras tanto, la recuperación del anticipo de $5 millones se mantiene como un desafío prioritario.

La pugna legal entre el Consorcio Multinacional Tsáchila y la compañía Hidalgo e Hidalgo por la ampliación de la Fase 1 de la vía Alóag-Santo Domingo, tramo Unión del Toachi-KFC data de hace más de cinco años y ha causado que no se puedan ejecutar las tareas de ampliación a cuatro carriles (5).