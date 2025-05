¿Predijo Donald Trump el futuro? La foto Viral y el nuevo Papa Prevost

El cardenal estadounidense Robert Prevost, de 69 años, fue elegido papa León XIV en el Vaticano tras el cónclave iniciado el 7 de mayo. Esto mientras una imagen generada por inteligencia artificial de Donald Trump como papa generó controversia.

El 8 de mayo de 2025, la fumata blanca anunció la elección del nuevo papa en la Capilla Sixtina, donde 133 cardenales electores escogieron a Robert Francis Prevost, un misionero de Chicago con una trayectoria de servicio en Perú y en la curia vaticana. Prevost, nombrado cardenal en 2023 por Francisco, asumió el nombre de León XIV, convirtiéndose en el primer papa estadounidense en la historia de la Iglesia Católica. El cónclave, que duró dos días, se desarrolló tras la muerte de Francisco el 21 de abril de 2025 a los 88 años.

El 3 de mayo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó en su plataforma Truth Social una imagen generada por inteligencia artificial que lo mostraba vestido con sotana blanca y mitra papal. La imagen, compartida también por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X, fue criticada por líderes católicos y políticos.

Según Reuters, Prevost fue elegido por su perfil moderado y su experiencia global, lo que lo convirtió en un candidato de consenso entre las facciones progresistas y conservadoras de la Iglesia. Su elección marcó un hito, ya que nunca antes un estadounidense había ocupado el papado.

Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Prevost es de origen italiano, francés y español. Ordenado sacerdote en 1982, sirvió como misionero en Perú, donde obtuvo la nacionalidad y fue obispo de Chiclayo entre 2001 y 2014. En 2023, Francisco lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, roles que lo posicionaron como una figura clave en el Vaticano.

Su experiencia en América Latina, donde es un fluido hispanohablante, y su trabajo en la curia romana lo convirtieron en un puente entre distintas visiones de la Iglesia.

Según el diario italiano La Stampa, Prevost destacaba como un “candidato en ascenso” antes del cónclave, reconocido por su habilidad para mediar entre posturas opuestas.

No obstante, la elección de un papa estadounidense suscitó controversia. Según The New York Times, algunos cardenales expresaron preocupación de que un líder de EE.UU. representara una extensión de la influencia geopolítica estadounidense.