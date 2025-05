Precio del verde sube por escasez en Santo Domingo

La escasez de plátano en Santo Domingo de los Tsáchilas se siente en los mercados locales.

Los precios se han disparado en las últimas semanas, afectando tanto a productores como consumidores. Tres factores adversos inciden: el invierno, las plagas y la afectación vial en zonas productivas. Nora Castillo, comerciante del mercado central, asegura que ya no puede vender el verde a precios bajos. “Nos venden caro en la finca, y acá no podemos comercializar a menos. El racimo de verde dominico mediano estaba en $3,50 y ahora cuesta entre $5 y $7. El barraganete subió de $2,50 a $4,50, según los mismos vendedores.

Vías dañadas encarecen transporte de plátano

Una de las causas principales de esta crisis es el deterioro de las vías rurales, que ha dificultado el traslado de la producción. Según los finqueros, los costos se han incrementado debido al mayor mantenimiento de vehículos, uso de rutas alternas y pérdidas en la movilización. Ovidio Zambrano, vendedor de verde en la parroquia San Gabriel, cuenta que llegar al centro de Santo Domingo toma ahora el doble de tiempo. “La vía está destrozada. Se pierde tiempo, gasolina y hay que pagar más por transporte. Eso se suma al alza de precios que sufrimos todos”, detalla.

Plagas reducen la producción

La escasez de plátano en Santo Domingo también tiene su raíz en los problemas fitosanitarios que afectan al cultivo. Dos plagas en particular han disminuido drásticamente la productividad: el picudo negro, que daña las raíces, y la sigatoka, que afecta las hojas y limita el crecimiento de la planta. “El picudo baja el rendimiento y la sigatoka pone la hoja amarilla. Así la planta no aguanta, se enferma y se pierde”, comenta Ricardo Calazacón, productor de verde en la comuna Peripa. Además, menciona que han cambiado sus cultivos por yuca o cacao, tras considerar que el plátano dejó de ser rentable, sobre todo en invierno. “El precio bajó mucho. No era negocio seguir produciendo”. En el mercado central de la calle Ambato y Guayaquil una mano de plátano maduro que antes costaba $1 ahora se vende en $2.

Otros comerciantes indican que el racimo de barraganete, por ejemplo, ha llegado a cotizarse hasta en $7, dependiendo de la calidad y tamaño. Miguel Romero, quien compra directamente en fincas de El Carmen, en la provincia de Manabí, asegura que gran parte del barraganete se está yendo a la exportación. “Eso hace que haya menos envíos para Santo Domingo. Ya no alcanza para abastecer los mercados locales como antes”.

Productores reciben precios bajos

A pesar del encarecimiento al consumidor final, no todos los productores se benefician. Dayana Sauco, agricultora tsáchila de la zona rural, denuncia que a ellos les pagan precios mínimos. “El racimo grande nos lo pagan a $1 y el mediano en $0,50. Los compradores dicen que eso es lo que pueden pagar”, afirma.

Esta contradicción entre el bajo ingreso para los productores y los altos precios al público evidencia un problema estructural en la cadena de comercialización, dice el ingeniero agrónomo, Paul Márquez. La Secretaría de Gestión de Riesgos reporta que, hasta mayo de 2025, ya van 205 hectáreas de cultivos afectados en Santo Domingo de los Tsáchilas como consecuencia directa del invierno. Entre los productos más golpeados está el plátano, junto con el maíz, la yuca y otros cultivos(21).