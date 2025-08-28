COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Sociedad

Postulantes para renovación parcial de consejeros del CNE rendirán examen el próximo 15 de septiembre, según el CPCCS

Un total de 163 aspirantes al CNE que superaron la fase de admisibilidad deberán rendir el examen de conocimientos el 15 de septiembre de 2025.
Postulantes para renovación del CNE rendirán examen el próximo 15 de septiembre, según el CPCCS
Postulantes para renovación del CNE rendirán examen el próximo 15 de septiembre, según el CPCCS

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

[email protected]

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) informó que 163 postulantes que cumplieron con el requisito de admisibilidad enfrentarán un examen escrito el 15 de septiembre de 2025. Esta evaluación forma parte del proceso para seleccionar a los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Comisión Ciudadana de Selección fue la encargada de definir esta etapa luego de realizar un sorteo público entre los catedráticos que elaborarán las preguntas para la prueba. La decisión se tomó con la presencia de veedores ciudadanos, medios de comunicación y el Notario 56 de Quito, garantizando transparencia en el procedimiento.

El sorteo público permitió seleccionar a los docentes titulares responsables de las diferentes materias. En Derecho Electoral, participarán la Dra. Carla Párraga de la Universidad Técnica de Manabí y el Dr. Patricio Ubidia de la Universidad Central del Ecuador.

¿Podrán remover alcaldes y prefectos con más facilidad? Esto dice la reforma al Cootad

En la materia de Derechos Humanos, la catedrática será la Dra. María Ibañez, de la Universidad Técnica de Machala. La Universidad Central del Ecuador y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí designaron en Ciencias Políticas a la Dra. María Mata y al Ab. Luis Cedeño, respectivamente.

Dos catedráticos de la Uleam

Respecto a Derecho Administrativo, el Ab. Fernando Garay, de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, fue elegido para elaborar el contenido. Por último, en Manejo de Datos Informáticos y Estadísticos, el Dr. Jorge Bolaños representará a la misma universidad.

Esta selección de catedráticos tendrá la responsabilidad de diseñar 60 preguntas de opción múltiple y casos prácticos. Las preguntas elaboradas entre el 8 y el 12 de septiembre se mantendrán bajo estricta reserva hasta el día del examen, asegurando la confidencialidad del proceso.

Los docentes también serán responsables de corregir y calificar los exámenes inmediatamente después de la evaluación. Todo el proceso se transmitirá en tiempo real a través de los canales digitales del CPCCS, garantizando la apertura y transparencia del mecanismo de selección.

¿Cuándo y dónde se desarrollará el examen de los postulantes al CNE?

El examen de méritos y oposición para la renovación parcial de consejeros del del CNE Se desarrollará a las 10h00 en el antiguo edificio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La comisión ciudadana convocó a los postulantes para el 15 de septiembre, en Santa Prisca, 425, entre Vargas y Pasaje Ibarra. La jornada se desarrollará en el edificio Centenario.

