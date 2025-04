Segunda Vuelta: El voto fue rápido en la Unidad Educativa Rotaria de Portoviejo

. La Unidad Educativa Rotaria es uno de los recintos electorales más pequeño de la ciudad de Portoviejo. Con 6 Juntas Receptoras del Voto (JRV), 3 de hombres y 3 de mujeres, se constituye en un sitio donde ejercer al derecho al sufragio es muy rápido. Una electora dijo que llegó, solo había una persona delante de ella, sufragó y en un minuto y medio ya tenía en sus manos el certificado de votación.

“Hasta le pedí al taxista que me espere porque mi hijo, que estuvo antes, me dijo que casi no había gente”, contó, al agregar que le pidió que vaya hasta la unidad educativa con cuidado porque estaba resbaloso y casi se cae. En este recinto electoral en esta unidad educativa, ubicada junto al parque Forestal, perteneciente a la parroquia Doce de Marzo, el inconveniente se presenta en el ingreso por la calle San Cayetano, que está resbaloso por la llovizna que cayó en la mañana.

La coordinadora del CNE que estaba en el recinto electoral apoyaba a los sufragantes en el ingreso, que está en pendiente, pues dijo que más de uno se había resbalado. En las afueras del plantel solo había dos puestos de plastificación del certificado de votación. La llovizna ahuyentó a los vendedores ambulantes. Además no se registró aglomeraciones, el recinto prácticamente se notaba vacío por el poco tiempo que demanda votar al ser una sola papeleta. Algunos llegaron después de asistir a la misa del Domingo de Ramos.

Elecciones en Ecuador