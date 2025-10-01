¿Listo para el desfile que paraliza Portoviejo? Todo sobre el pregón de fiestas este 1 de octubre

El pregón “Portoviejo lo tiene todo”, que marca el inicio oficial de las fiestas de independencia de Portoviejo, se realizará este miércoles 1 de octubre de 2025 a las 16h00 en la avenida Urbina de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, Ecuador. Este evento conmemora la independencia lograda el 18 de octubre de 1820 y evitará interferencias con el partido de Liga de Portoviejo por la Copa Ecuador 2025 a las 19h00 en el Estadio Reales Tamarindos.

Portoviejo, declarada Ciudad Creativa Gastronómica por la UNESCO en 2019, celebra anualmente sus fiestas de independencia con eventos que resaltan su historia y cultura. Este año, el pregón inaugural concentra la atención con un recorrido planificado en la avenida Urbina, una de las vías principales de la ciudad. La actividad, coordinada por el municipio, busca promover el turismo y la identidad local durante el mes de octubre.

El cierre de uno de los carriles de la avenida Urbina está programado para las 15h00, permitiendo la formación de comparsas y carros alegóricos. Según Juvenal Saltos, coordinador municipal de promoción turística, la hora ideal para el cierre total es a las 15h00. Sin embargo, se ajustará según el flujo vehicular. El punto de concentración de los participantes se ubica frente al Jardín Botánico. Mientras tanto, la tribuna para autoridades estará en la intersección de la calle Joaquín Ramírez y avenida Urbina.

En años previos, la tarima se instalaba en la calle Ramos y Duarte, pero para esta edición se modificó el lugar debido al compromiso deportivo de Liga de Portoviejo. El equipo local enfrentará a Universidad Católica en los octavos de final de la Copa Ecuador 2025. Este torneo es organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol y clasifica a competiciones continentales como la Copa Libertadores y Sudamericana. Esta decisión evita confusiones entre los asistentes al pregón y los espectadores del encuentro, programado en el Estadio Reales Tamarindos.

Logística vial y seguridad

Para el recorrido, solo se ocupará el carril derecho con sentido norte-sur, desde Crucita hacia Portoviejo. El carril de salida de la ciudad se mantendrá como doble carril provisional, monitoreado por la empresa Portovial. Ante la posibilidad de congestión, se podría implementar un cierre total. Otras vías alternativas definidas por Portovial incluyen la avenida Reales Tamarindos, la calle Los Álamos, la avenida Paulo Emilio Estrada y la calle Atanasio Santos. Esto facilita el desvío de vehículos durante el evento.

El pregón está previsto para concluir a las 18h30, liberando la vía con prontitud. El plan de contingencia involucra 24 agentes de control municipal, 40 miembros de la Policía Nacional, 25 agentes civiles de tránsito, 6 motos y 2 patrullas de Portovial con 3 inspectores, además de una cuadrilla de la Dirección de Higiene y Aseo para la limpieza posterior. Esta coordinación asegura el orden y la seguridad de los participantes y transeúntes.

Participación y elementos culturales

La actividad contará con 7 carros alegóricos que representan 7 bloques temáticos, junto a más de 350 bailarines en escena. Participarán más de 14 comparsas, de las cuales el 80% son locales, con representantes de otras zonas de Manabí y del país. Estos elementos destacan la diversidad cultural de Portoviejo, una ciudad fundada en 1535 y pionera en el movimiento independentista al unirse al grito de Guayaquil el 9 de octubre de 1820.

Las fiestas de independencia de Portoviejo, que conmemoran la ruptura del yugo colonial el 18 de octubre de 1820, incluyen desfiles cívicos, ferias gastronómicas y exposiciones durante todo el mes. En ediciones anteriores, como la de 2023, se destinaron recursos significativos para eventos similares, atrayendo a miles de visitantes. Este pregón refuerza la tradición de actos cívicos que inician tres días antes de la fecha principal. Así, se promueve la ruralidad, aventura y gastronomía manabita.

Portoviejo, con una extensión de 967,5 km² y alrededor de 30.000 habitantes en su núcleo urbano, se posiciona como destino turístico costero. Sus atractivos, como las playas de Crucita y los ríos de San Plácido, se integran a la Ruta del Encanto. Esto potencia el impacto económico de las fiestas. La municipalidad enfatiza la interculturalidad, similar a conceptos previos que incluyeron artistas internacionales.

Contexto histórico de las celebraciones

La independencia de Portoviejo surgió como foco libertario durante la guerra contra España, con apoyo al ejército independentista y actividades corsarias. José Joaquín de Olmedo, primer gobernante civil del Ecuador, formalizó la adhesión mediante una proclama. Hoy, las fiestas mantienen esa esencia con manifestaciones culturales que unen a la comunidad.

El pregón “Portoviejo lo tiene todo” no solo inaugura el calendario ferial, sino que resalta la amabilidad y el comercio local bajo la iniciativa ‘Portoviejo Sabroso’. Estas celebraciones, que se inician en octubre, incluyen verbenas y elecciones de reinas, consolidando a la capital manabita como referente de patrimonio vivo en Ecuador.

