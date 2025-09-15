Incendios forestales han afectado 45 hectáreas en lo que va del año

Los incendios forestales en Portoviejo han generado una serie preocupación durante los últimos meses. El domingo 7 de septiembre, se registraron dos emergencias de este tipo casi al mismo tiempo.

El primero ocurrió en la vía a Manta y el segundo en la ciudadela Los Mangos. Roberto Montesdeoca, habitante de esta ciudadela, dijo que le tocó tirar agua cuando vio que el incendio iba ganando terreno, hasta que llegara la motobomba del Cuerpo de Bomberos.

El incendio se habría suscitado porque los terrenos baldíos del sector se han convertido en basurero y se habría empezado a quemar. Montesdeoca cuestionó la falta de control a los terrenos montosos de la zona, que ocasionaron el incendio forestal.

Gustavo Triviño, vive en la misma ciudadela y coincidió que falta de control en la zona. “Llegan a botar basura hasta en los terrenos del exaeropuerto”, señaló.

Bomberos atendieron incendios forestales

Desde el mes de julio hasta lo que va de septiembre, los bomberos han atendido aproximadamente 19 incendios forestales en Portoviejo. José Intriago Cedeño, comandante encargado del Cuerpo de Bomberos Portoviejo, informó que estos meses son los de mayor incidencia de incendios forestales, debido a que muchas personas empiezan a quemar la maleza.

“Las personas que se dedican a la producción agrícola hacen la quema (de maleza) y en ocasiones no realizan una quema controlada”, señaló. En el incendio de la ciudadela Los Mangos, dijo que alguna persona habría encendido fuego a los escombros acumulados. “Nuestras unidades de dos estaciones tuvieron que estar ahí”, señaló.

En los incendios registrados este año, se contabilizan alrededor de 45 hectáreas afectadas. Estas cifras coinciden con el historial de temporadas críticas que se presentan entre los meses de julio y octubre, época en que las condiciones climáticas y las prácticas agrícolas elevan los riesgos de propagación del fuego.

Intriago recalcó que las parroquias más afectadas por estos eventos son Andrés de Vera, Picoazá y Colón, donde históricamente se concentran los mayores índices de incendios forestales.

Emergencias recientes en sectores críticos

Uno de los incendios más significativos ocurrió hace aproximadamente dos semanas en la vía a Manta, donde el fuego afectó alrededor de 14 hectáreas. Las llamas se extendieron rápidamente tanto al costado izquierdo como al costado derecho, lo que requirió la movilización de varias unidades de respuesta para sofocar el siniestro.

El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 246, establece sanciones de uno a tres años de prisión para quienes inicien incendios sin autorización. Si el evento ocasiona la pérdida de vidas humanas, las penas pueden alcanzar de 13 a 16 años, aunque en Portoviejo no se han podido identificar directamente a los responsables de los recientes siniestros, mencionó Intriago.

El comandante resaltó que, durante las emergencias, los bomberos deben desplegar varias unidades y ambulancias para prevenir descompensaciones del personal en servicio, lo que incrementa considerablemente los gastos operativos.

Recomendó a los agricultores solicitar capacitaciones a los bomberos antes de realizar cualquier tipo de quema agrícola. Además, llamó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y evitar prácticas que puedan desencadenar emergencias, pues lo más importante es proteger la vida y la salud de la población que habita en las zonas afectadas por los incendios forestales.