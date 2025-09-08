Fressia Villacreses presenta recurso de apelación contra condena de prisión

La coordinadora del Colectivo Pro Defensa del Aeropuerto Reales Tamarindos de Portoviejo, la economista Fressia María Villacreses Poggi, presentó formalmente el pasado viernes 5 de septiembre de 2025 la apelación a una sentencia que la condena a un año de prisión por el presunto delito de falso testimonio. El recurso judicial, interpuesto por la defensa de Villacreses, busca la revocación de la condena. La consideran una decisión sin sustento probatorio, emitida en un proceso que el colectivo califica de “inquisidor e ilegítimo”.

El caso se ha desarrollado en el contexto de la defensa ciudadana del aeropuerto de la ciudad. Es una lucha que el colectivo ha llevado a cabo para proteger lo que consideran un patrimonio público. La sentencia fue dictada por tres jueces y ha sido cuestionada por la defensa al no encontrar pruebas que la sustenten. La apelación presentada solicita, además de la revocación de la condena, la ratificación de su inocencia y el levantamiento de las medidas cautelares impuestas.

El argumento principal del recurso se basa en la falta de certeza y evidencia objetiva en la acusación. Esto lleva a la defensa a exigir la anulación inmediata de la sentencia. La situación de Villacreses ha generado debate en la comunidad. Muchos la ven como un ejemplo de la judicialización de la protesta social y la criminalización de la defensa ciudadana en Ecuador.

Un caso que trasciende a una persona

El Colectivo Pro Defensa del Aeropuerto Reales Tamarindos ha emitido un comunicado reafirmando que el proceso judicial no es solo contra Fressia Villacreses. Lo consideran un ataque a la “voz de toda una ciudad” que reclama respeto, desarrollo y justicia. En este sentido, la defensa de Villacreses ha manifestado que su caso refleja un “atentado contra los derechos ciudadanos”. Afirma que la condena es un intento por frenar la lucha social en defensa de un bien que consideran público.

La figura de Fressia María Villacreses ha sido destacada por el colectivo como un referente de patriotismo y solidaridad. Estas cualidades se manifiestan en su “convicción y valentía en la defensa del aeropuerto”. Para sus seguidores, el compromiso cívico de Villacreses no se basa en la “prepotencia”, sino en la “firmeza serena” de quien lucha por el bien común. Esto ha fortalecido la convicción de la organización para seguir defendiendo su causa.

La lucha por el Aeropuerto Reales Tamarindos

La disputa por el Aeropuerto Reales Tamarindos ha sido un tema central en la agenda pública de Portoviejo. El colectivo ciudadano ha mantenido una postura firme. Argumentan que la infraestructura es vital para el desarrollo de la provincia y debe ser preservada. La sentencia contra Villacreses ha añadido una nueva dimensión al conflicto. Ha llevado la disputa del ámbito social al judicial.

La defensa de la economista y el colectivo esperan que el recurso de apelación sea favorable, ya que consideran que la anulación de la condena no solo sería una victoria personal, sino también un precedente para la legitimidad de la protesta social. La historia, según el colectivo, recordará a aquellos que se mantuvieron firmes en sus convicciones a pesar de la “persecución”, defendiendo a Portoviejo con la “conciencia tranquila y la esperanza intacta”.

La decisión sobre la apelación está ahora en manos de una instancia superior. El desarrollo de este caso judicial continuará siendo seguido de cerca por la ciudadanía de Portoviejo, ya que el desenlace podría tener implicaciones significativas para la libertad de expresión y la defensa de los derechos colectivos.