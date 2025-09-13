COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Portoviejo
Obra Pública

Fondo de Cesantía del Magisterio inauguró nuevo edificio en Portoviejo con inversión de medio millón de dólares

El Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano inauguró ayer su nuevo edificio en Portoviejo, ubicado en la calle Colón entre Olmedo y Morales, en el marco de los 34 años de vida institucional, con el propósito de mejorar la atención a sus 128.000 socios a escala nacional.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El nuevo edificio del Fondo de Cesantías del Magisterio manabita
El nuevo edificio del Fondo de Cesantías del Magisterio manabita
El nuevo edificio del Fondo de Cesantías del Magisterio manabita

Pedro Escobar

Redacción ED.

Pedro Escobar

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, en 1993. Licenciado en Ciencias de la Información, con mención en Periodismo... Ver más

[email protected]

La edificación, de tres pisos, fue presentada oficialmente por Freddy Traves, presidente nacional del Consejo de Administración del Fondo de Cesantía del Magisterio.

Durante el acto inaugural, destacó que la obra refuerza la inclusión, mejora el ornato de la ciudad y se levantó con mano de obra manabita.

Traves explicó que en la nueva sede, los afiliados podrán acceder a los tres tipos de créditos que ofrece la entidad, fortaleciendo los servicios para docentes activos y jubilados.

Actualmente, el Fondo cuenta con 128.000 socios, de los cuales 98.000 permanecen activos, lo que refleja su relevancia en el sector educativo nacional.

La obra llega en un momento simbólico, pues coincide con los festejos por más de tres décadas de trayectoria institucional, en las que se ha consolidado como un respaldo económico para miles de maestros en el país.

Inversión y alcance en la provincia de Manabí

Por su parte, Lorena Paneso, presidenta del Fondo de Cesantía de Manabí, precisó que el proyecto significó una inversión de 595.000 dólares en construcción.

La dirigente señaló que la obra beneficia directamente a los 14.436 afiliados en Manabí, que forman parte de los 18.256 docentes que trabajan en la provincia.

Con esta infraestructura, se busca atender de manera más eficiente las necesidades crediticias y de servicios de los docentes manabitas.

“Los maestros nos merecemos esta edificación”, enfatizó Paneso al resaltar que el proyecto constituye un avance en la consolidación de más espacios institucionales en el territorio.

Reconstrucción tras el terremoto de 2016

El edificio sustituye a la antigua sede del Fondo de Cesantía del Magisterio en Portoviejo, que fue destruida en su totalidad durante el terremoto del 16 de abril de 2016.

Aquella emergencia dejó sin instalaciones físicas a la institución en la capital manabita, obligando a buscar alternativas para continuar con la atención a los socios.

Con esta inauguración, no solo se recupera la presencia institucional en la ciudad, sino que también se da un paso hacia la modernización de los servicios.

El nuevo inmueble permitirá centralizar los procesos administrativos y crediticios, así como ofrecer espacios adecuados para la atención de los socios.

Un edificio con proyección al futuro

La sede inaugurada se convierte en un referente arquitectónico y funcional para los docentes afiliados.

Su diseño refleja el compromiso del Fondo de Cesantía por garantizar espacios accesibles, seguros y orientados al servicio de los maestros.

El proyecto, además, representa un paso en la descentralización de los servicios financieros para los docentes en Manabí.

A mediano plazo, se prevé que esta infraestructura sirva como modelo para futuras edificaciones del Fondo en otras provincias, ampliando la cobertura.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

‘Superman: Man of Tomorrow’ confirma fecha de estreno y sorprende con alianza entre Superman y Lex Luthor

La veda de cangrejo rojo y azul finaliza este 15 de septiembre en Ecuador

Delfín SC está obligado a vencer a Universidad Católica

El constitucionalista Salin Zaidan advierte que varias preguntas de la consulta popular carecen de relevancia social y obedecen a intereses políticos

El Sartenazo en Santo Domingo: gastronomía innovadora que conquista paladares

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

‘Superman: Man of Tomorrow’ confirma fecha de estreno y sorprende con alianza entre Superman y Lex Luthor

La veda de cangrejo rojo y azul finaliza este 15 de septiembre en Ecuador

Delfín SC está obligado a vencer a Universidad Católica

El constitucionalista Salin Zaidan advierte que varias preguntas de la consulta popular carecen de relevancia social y obedecen a intereses políticos

El Sartenazo en Santo Domingo: gastronomía innovadora que conquista paladares

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

‘Superman: Man of Tomorrow’ confirma fecha de estreno y sorprende con alianza entre Superman y Lex Luthor

La veda de cangrejo rojo y azul finaliza este 15 de septiembre en Ecuador

Delfín SC está obligado a vencer a Universidad Católica

El constitucionalista Salin Zaidan advierte que varias preguntas de la consulta popular carecen de relevancia social y obedecen a intereses políticos

El Sartenazo en Santo Domingo: gastronomía innovadora que conquista paladares

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO