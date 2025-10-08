En un acto de fe celebran el primer aniversario de la Virgen El Rosario en callejón San Carlos

La comunidad del callejón San Carlos, Portoviejo, Manabí, celebró a la Virgen El Rosario por su primer aniversario en el sector, para fortalecer su fe cristiana y pedir bendiciones.

La noche del martes 7 de octubre de 2025, el callejón San Carlos y calle 26 de Septiembre en Portoviejo, se llenó de fervor. Por primera vez, los vecinos celebraron a la Virgen El Rosario, su patrona. El sector, fundado hace más de 60 años por Carlos Pinargote, creció con familias como los Galarza, Quijije, Oviedo, Lino, Navia, Panchana, entre otras, donde la fe siempre fue su motor.

Desde hace 35 años, los moradores rezan el santo Rosario en mayo. Pioneras como Amandina Loor, Hilda Cerón y las fallecidas Aurita Pinargote y Rosita Chóez lideraron esta devoción. La comunidad, unida, adquirió una imagen de la Virgen El Rosario tras un viaje de Jaime Galarza al cantón 24 de Mayo. Allí, en un pueblo llamado El Rosario, nació su amor por la virgen.

El callejón se adornó con flores y luces. La virgen, con bellos atuendos, presidió una misa. El padre Vicente Zambrano, párroco de la parroquia Santo Rostro de Jesús, ofició la ceremonia. “La fe de San Carlos es un legado de amor”, destacó. Decenas de fieles cantaron y oraron con devoción.

Un milagro de fe se destaca en aniversario de la Virgen

Jaime Galarza, líder comunitario, atribuye un milagro a la virgen. Diagnosticado con cáncer, enfrentaba una cirugía. Pero tras un chequeo, los médicos pospusieron la operación por seis meses. “La virgen me está sanando; confío en ella”, dijo Jaime. Ahora, aunque con un pronóstico un poco adverso, espera evitar la cirugía por completo.

Los vecinos compartieron su esperanza. Una de las devota, expresó: “La virgen nos une; su presencia trae paz”. La misa, llena de cánticos, reforzó la fe. El callejón, humilde pero vibrante, mostró su devoción mariana.

El padre Zambrano resaltó: “San Carlos vive su fe con humildad y fuerza”. La comunidad planea hacer esta celebración anual.

Contexto de devoción en Manabí

La fe mariana define a Manabí. En 2025, más de 50 parroquias en la provincia celebran a la Virgen María, según datos eclesiásticos. Portoviejo, con decenas de iglesias dedicadas a María, es un centro de devoción.

En 2024, el santuario de la Virgen de Monserrate en Montecristi reunió a 5.000 fieles. La fe ayuda a comunidades como la del callejón San Carlos a enfrentar retos con demostraciones cargadas desde la fe.

San Carlos, con 60 años de historia, refleja la unión a través de la fe. Celebraciones como esta fortalecen los lazos vecinales.

Esperanza en San Carlos

Luego de la misa, los vecinos, agradecidos, limpiaron el callejón tras la celebración. Jaime Galarza, organizador, espera un milagro definitivo. “La virgen nos guía; no perdemos la esperanza”, afirmó.

Los fieles planean más rezos del Rosario. Un joven devoto dijo: “Esta virgen nos da fuerza para seguir”. La comunidad busca mantener viva su tradición.

El padre Zambrano cerró: “La fe mueve montañas; y los moradores de San Carlos lo demuestran”. La Virgen El Rosario ya es parte del barrio.

Mientras tanto Margarita Santana, otra de las organizadoras, ya piensa en la próxima celebración de la Virgen, donde seguramente le harán lucir un vestido nuevo y será la devoción de fe en la comunidad, donde esperan que toque a sus fieles seguidores con sanaciones y bendiciones.