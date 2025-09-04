Asociación Génesis y Fundación Camino a la Libertad firman convenio para proyectos sociales en Manabí

El 3 de septiembre de 2025, la Asociación Génesis de Portoviejo y la Fundación Camino a la Libertad de Sucre, Ecuador, firmaron un convenio de cooperación en Portoviejo para fortalecer proyectos de salud mental, inclusión social y apoyo familiar.

El 3 de septiembre de 2025, la Asociación Génesis, con 30 años de trayectoria, y la Fundación Camino a la Libertad formalizaron un convenio de cooperación institucional en Portoviejo. Este acuerdo busca fortalecer iniciativas de inclusión social, salud mental y apoyo familiar en los cantones de Portoviejo y Sucre, en la provincia de Manabí. Alejandro Cisneros, coordinador de la Fundación Camino a la Libertad, destacó que la alianza permitirá ejecutar proyectos conjuntos en beneficio de las comunidades locales.

Cisneros explicó que la Fundación Camino a la Libertad trabaja desde 2024 con Génesis en el desarrollo de una Ordenanza de Salud Mental, aprobada en segunda instancia por el Consejo Municipal del cantón Sucre. También impulsan la implementación de un proyecto de salud mental comunitaria, que incluye la creación de huertos comunitarios en un espacio ya adecuado para este fin. “Contamos con el apoyo de la Universidad Manuel Félix López del cantón Bolívar para este proyecto”, afirmó Cisneros.

La Fundación Camino a la Libertad centra sus esfuerzos en proyectos de educación, integración familiar y apoyo psicosocial. “La familia se ha deteriorado, y nosotros intervenimos con iniciativas que promuevan su fortalecimiento”, señaló Cisneros, destacando la relevancia de estas acciones en el contexto actual.

Fortalecimiento de la salud mental

Gustavo Pisco, presidente de la Asociación Génesis, subrayó que el convenio amplía el trabajo que la organización realiza desde hace más de 20 años en salud mental. “Esta alianza nos permitirá intercambiar ideas y fortalecer proyectos comunitarios en temas de prevención, integración familiar, emprendimiento y talleres”, explicó Pisco. Según el presidente, Génesis ha trabajado desde 2014 en visibilizar la gravedad de los problemas de salud mental, que afectan al 13% de la población mundial.

El convenio también busca consolidar el impacto de ambas organizaciones en los cantones de Portoviejo y Sucre. Pisco destacó que la colaboración permitirá desarrollar iniciativas conjuntas, como talleres y programas de prevención, que refuercen el bienestar comunitario. La Asociación Génesis, con su experiencia de tres décadas, aportará su conocimiento en la gestión de proyectos sociales.

Impacto en la comunidad manabita

La alianza entre ambas organizaciones responde a la necesidad de abordar problemáticas sociales en Manabí. Una provincia donde la salud mental y la integración familiar son prioridades. La Ordenanza de Salud Mental del cantón Sucre es un paso clave para implementar programas comunitarios sostenibles. Los huertos comunitarios, por ejemplo, buscan no solo promover la salud mental, sino también fomentar la participación ciudadana y el desarrollo local.

Cisneros resaltó que el apoyo de la Universidad Manuel Félix López permitirá fortalecer la ejecución de los proyectos, especialmente en el ámbito técnico y académico. Aunque no se especificaron fechas para el inicio de las actividades conjuntas, ambas organizaciones confirmaron que los proyectos están en marcha. Avanzarán con el respaldo de las instituciones involucradas, indicaron los directivos.

Futuro de la cooperación

El convenio marca un hito en la colaboración interinstitucional en Manabí, con un enfoque en el desarrollo social y la salud mental. Las organizaciones planean continuar trabajando en iniciativas que beneficien a las comunidades de Portoviejo y Sucre, con énfasis en la sostenibilidad y la participación ciudadana. Este esfuerzo conjunto busca establecer un modelo replicable para otras regiones de Ecuador.

