Portoviejo: Víctimas de la masacre en Los Arenales de Crucita habían recibido amenazas, según la Policía

Cinco trabajadores fueron asesinados el 23 de agosto de 2025 en Crucita, Portoviejo, por sicarios que interceptaron su vehículo gris con fusiles, tras amenazas previas, en un ataque vinculado al crimen organizado, según la Policía Nacional.

La Policía Nacional identificó a las cinco víctimas de una masacre ocurrida el 23 de agosto de 2025 en la parroquia Crucita, cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Los fallecidos, de 22, 25, 32 y 38 años, eran trabajadores que habían acudido al muelle Los Arenales para tomar medidas de un barco que iban a reparar. Así lo indció un informe policial citado por Primicias. Mientras regresaban a San Jacinto en un vehículo gris, marca Hyundai, fueron interceptados por sicarios en otro automóvil.

Los atacantes dispararon con fusiles de calibres 7.62 y 5.56, dejando 40 restos balísticos y cinco celulares en la escena, según Ecuavisa. El vehículo de los sicarios, con placa adulterada GPN-277, fue identificado como robado, con placas originales MGD-0906, según el reporte policial. No se han reportado detenciones hasta el 24 de agosto de 2025. Las víctimas, cuyos nombres no fueron divulgados, recibieron disparos en la cabeza y el pecho, quedando sin vida dentro del vehículo.

Contexto de la violencia en Manabí

Manabí es una de las provincias más afectadas por la violencia en Ecuador, con 770 homicidios registrados en 2025, de los cuales 220 ocurrieron en Portoviejo, según Ecuavisa. La masacre en Crucita se suma a otros incidentes recientes, como el asesinato de un militar y su hija en el mismo sector el 24 de julio de 2025. Bandas como Los Choneros y Los Lobos operan en la zona, disputando el control de rutas de narcotráfico, según Insight Crime.

La Policía Nacional maneja varias líneas de investigación, incluyendo posibles amenazas previas reportadas por las víctimas, quienes trabajaban en el sector pesquero. El vehículo robado usado por los sicarios fue hallado a dos kilómetros de la escena, incinerado, lo que complica la identificación de los responsables.

Avances en la investigación de la masacre en Crucita

La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa por el delito de asesinato, recopilando los indicios balísticos y analizando los celulares hallados. La Policía Nacional ha intensificado operativos en Manabí, desplegando 2.000 militares tras un rebrote de violencia en julio. No se han identificado sospechosos. Pero las autoridades priorizan la captura de los responsables de este ataque, considerado un ajuste de cuentas vinculado al crimen organizado.