Portoviejo sirve de modelo por la nominación de Ciudad Creativa Gastronómica de la Unesco

Portoviejo se ha convertido en un ejemplo para otras ciudades que buscan intercambiar conocimientos gastronómicos. Este martes 12 de agosto, una delegación de Manizales (Colombia) llegó a la capital manabita para conocer cómo convertirse en Ciudad Creativa Gastronómica de la Unesco.

Daniela Fernández, representante del Comité Sectorial Gastronómico de Manizales, que agrupa al sector público, privado, gremial, sociedad civil y la academia de la ciudad colombiana, dijo que este intercambio de experiencias es una oportunidad para su ciudad. “Manizales es escenario de uno de los eventos más emblemáticos del continente: la feria de Manizales“, señaló.

Manizales busca ser ciudad creativa

Ahora, esta ciudad de Colombia busca ser reconocida por la Unesco como Ciudad Creativa de la Gastronomía. “Para lograrlo, caminamos de la mano con Portoviejo, aprendiendo de su experiencia y compartiendo de la misma”, señaló Fernández.

En Portoviejo, vivirán experiencia con la elaboración de productos gastronómicos. Jorge Jiménez, es el chef de Manizales, integra la delegación para aprender de la experiencia en Portoviejo. Recalcó algunas coincidencias en algunos platos gastronómicos, como el plátano, el maíz y el maní.

Delegación estarán cuatro días

La delegación de Manizales estará hasta este viernes 15 de agosto y participarán de reuniones y visitas en varios lugares de Portoviejo. Este martes 12 de agosto, recorrieron el parque Las Vegas y el centro histórico.

Jorge Soledispa, director de Cultura, Patrimonio y Turismo del Municipio de Portoviejo, dijo que este miércoles 13 de agosto participarán en un seminario en el auditorio del museo Portoviejo. Aquí, se darán detalles de lo que debe realizar la ciudad de Manizales, una vez que sea declarada como Ciudad Creativa Gastronómica por la Unesco.

Además, realizarán un recorrido en el patio de comidas del mercado central, denominado “Mercadazo“. También recorrerán el Cerro Hojas Jaboncillo y participarán en un intercambio de experiencias con gestores gastronómico, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Puce) en Portoviejo.

Degustarán la gastronomía de las parroquias

La agenda continuará el jueves 14 de agosto, donde la delegación de Manizales y funcionarios del municipio, recorrerán la parroquia Pueblo Nuevo, donde cocineros de las siete parroquias de Portoviejo participarán de una feria gastronómica.

El viernes visitarán la parroquia Crucita y la playa La Boca, donde realizarán una muestra culinaria en el centro turístico comunitario. También participarán de otras actividades.

El alcalde Javier Pincay, dio la bienvenida a la delegación que escogió a Portoviejo como modelo para alcanzar la nominación de Ciudad Creativa Gastronómica. “Nosotros ya estuvimos en Manizales, compartiendo cómo logramos este galardón”, señaló Pincay, quien confía que en el próximo encuentro de ciudades creativas que se realizará en Marruecos, estén ambas ciudades.