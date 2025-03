Compártelo con tus amigos:

En la terminal terrestre hay varios locales comerciales que se inundan cada vez que llueve, aseguran sus arrendatarios.

El problema ocurre desde hace varios años, indicó Diocles Valeriano, uno de los afectados.

“La última vez que se inundó mi local fue el miércoles pasado. Pero, es algo que pasa cuando hay lluvias fuertes y prolongadas”, explicó.

Agregó que el problema tiene que ver con las bajantes de aguas lluvias de la loza de la terminal.

“Una de esas bajantes está en mi local, y colapsa cada vez que llueve”, comentó.

Dijo además que teme que ocurra algún accidente, pues una parte del sistema eléctrico de su local está instalada en la columna donde está empotrada la bajante de aguas lluvias.

El problema de las inundaciones en la terminal terrestre por las lluvias también afecta al local de Segundo Ayala. En su caso, el agua filtra por el piso cuando su vecino (Valeriano) se inunda. “Si llueve en el día me toca evacuar el agua con escoba. Y en las noches, como medida de prevención, dejo las cosas alzadas, por si acaso llueva y se inunde el local”, señaló.

Locales se llenan de agua por las lluvias

Del problema ya están al tanto las autoridades de la empresa Portocomercio, entidad que administra la terminal terrestre, manifestaron los comerciantes.

“En algunas ocasiones hemos expuesto este problema a los señores de Portocomercio, pero todavía no pueden resolver este inconveniente que nos afecta”, dijo Valeriano.

Víctor Carreño, tiene un local de venta de ropa que también se inunda cuando llueve, aunque no tanto como sus compañeros. “En realidad el agua a mi local no llega mucho, pero igual es una molestia. Me toca levantar los cartones que a veces están en el piso para que no se mojen, y claro también limpiar y evacuar el agua”, señaló.

Desde la empresa Portocomercio se informó que en entre la primera o segunda semana de abril brindarán una rueda de prensa para hablar de todos los temas concernientes a los giros de negocios que administra esta entidad municipal.