Compártelo con tus amigos:

La empresa Municipal Portoaguas realiza la limpieza de los dos decantadores y del lecho de secado principal de la planta Cuatro Esquinas, para mejorar la producción de agua potable.

La planta de tratamiento de agua potable Cuatro Esquinas está en proceso de limpieza y mantenimiento, para restablecer la producción normal del servicio. Diego David, jefe de la planta, explicó que las labores incluyen la limpieza de los decantadores y la rehabilitación del lecho de secado principal de la planta.

“Con la creciente del río Portoviejo que hubo en febrero, estuvo a un metro del enrocado, lo que ocasionó que se azolve totalmente el lecho de secado y nos llevó a utilizar el lecho de secado secundario o emergente que tenemos en la parte posterior”, explicó David.

Recalcó que es necesario evacuar todo el lodo que ha ingresado a la planta Cuatro Esquina y habilitar el lecho de secado, para dar un mejor mantenimiento en los decantadores y mejorar la producción de agua potable. El lecho de secado permite deshidratar el lodo y separarlo del agua.

La distribución de agua se podría empezar a normalizar el fin de semana

Los trabajos de limpieza se realizan este miércoles y jueves. Para el viernes prevén tener toda la planta Cuatro Esquina limpia y mejorar la distribución de agua potable en Portoviejo. Una vez que se cumplan estos trabajos se empezará a llenar los tanques de reservas y empezar a distribuir el agua a todos los sectores, desde este fin de semana.

En el lecho de secado principal de la planta se está evacuando todo el agua y lodo acumulado.

David indicó que por los problemas presentados, la planta estaba potabilizando entre 2.500 y 2.800 metros cúbicos por hora, cifra insuficiente para abastecer a toda la ciudad. El nivel óptimo de producción se encuentra entre los 3.400 y 3.800 metros cúbicos por hora.

“Pueden haber todavía fuertes lluvias o puede llover en las zonas altas que quizás nos puedan afectar la producción, pero este mantenimiento va a ser fundamental para poder mejorar la producción de agua potable”, aseveró el funcionario.

En los barrios reclaman por el cobro de las planillas sin recibir el servicio

Mientras Portoaguas trata de superar los problemas para mejorar el servicio, en las distintas ciudadelas de Portoviejo, muchas personas reclaman por la falta de agua. Argemiro Vera, habitante de la ciudadela Los Cerezos, dijo que sus vecinos que tienen cisternas son los que le están ayudando con el agua potable, pues desde las tuberías ya tiene varios días que no recibe el servicio. “A veces llega en las noches un momento”, comentó.

Ramona Rodríguez, vive en esta misma ciudadela y aseguró que en este invierno la falta de agua potable se ha agravado en esta zona. Sin embargo, la planilla de agua potable no ha bajado, pese a que no reciben el servicio con normalidad. “Antes yo pagaba $ 11 y 12 dólares, ahora me cobran 17 dólares”, mencionó Rodríguez, al cuestionar que se les cobre ese valor, porque en el sector no cuentan si siquiera con medidores de agua.

Rita Cedeño dijo que tiene cisterna y aprovecha en llenar cuando llega el agua potable. Sin embargo, cuestionó el alto cobro en las planillas.

Rita Cedeño, habitante de San Cristóbal de la parroquia Picoazá, aseguró que en su caso la planilla se triplicó. Por lo general, dijo que paga 10 dólares mensuales, pero este mes le tocó pagar 30 dólares. “Y no llega el agua. No importara pagar (ese valor) si llegara el agua, pero no llega”, comentó.

Carlos Sánchez Muñiz