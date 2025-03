Habitantes de la capital manabita señalan que el plan de abastecimiento no cubre sus necesidades, lo que los obliga a recurrir al servicio de tanqueros, cuyos precios son exorbitantes. (Foto: archivo El Diario).

Portoaguas anunció la implementación de un plan de abastecimiento de agua potable sectorizado en Portoviejo, pero este no logra cubrir completamente las necesidades de las familias.

A pesar de que Portoaguas implementó un plan de abastecimiento sectorizado para distribuir agua potable de manera justa entre las familias de Portoviejo, existen denuncias de que el servicio no llega como se esperaba, y en algunos casos, es intermitente. Habitantes de la capital manabita señalan que el programa no cubre sus necesidades, lo que los obliga a recurrir al servicio de tanqueros, cuyos precios son exorbitantes.

Portoviejo ha experimentado efectos severos desde mediados de febrero debido a la temporada invernal, que ha traído lluvias intensas e inundaciones. Uno de los principales problemas es la reducida capacidad de captación en los sistemas de tratamiento debido a la alta turbiedad del agua , lo que dificulta el suministro normal a los hogares.

Denuncian de la falta de agua fluida en Portoviejo

Nadia León Manrique, residente de la cuarta etapa de la ciudadela Los Tamarindos, mencionó que aunque el agua potable ha llegado a su hogar, lo hace en “chorros pequeños”. “Pensé que con el plan de abastecimiento, la dotación de agua mejoraría, ya que llevamos mucho tiempo sin tener agua de manera fluida. Sin embargo, el agua llega a mi casa en forma de chorrito, por lo que he tenido que comprar un tanquero por $45, lo cual me parece un cobro muy alto. Debido a la necesidad, no tengo más remedio que hacerlo”, explica la moradora.

Por otro lado, Isaí Sánchez, residente del centro de Portoviejo, relata una situación similar: el agua no le llega de manera fluida, y también tuvo que contratar los servicios de un tanquero para llenar su cisterna, pagando $40, lo que considera “exagerado”.

Venta de agua en Portoviejo por tanqueros

La venta de agua por tanqueros se ha convertido en un servicio requerido ante la falta de suministro fluido de agua. Hugo Sisalima Macías, dueño de un tanquero, indica que el precio del servicio depende de la distancia hasta donde se transporta el agua. Precisa que el agua que proporciona proviene de Correagua, en Crucita, es apta para el consumo humano y tiene gran demanda. Cobra $30 por tanquero.

Julio Zambrano, otro dueño de tanquero, menciona que el agua que vende proviene de procesadoras que se abastecen de la planta potabilizadora El Ceibal, en el cantón Rocafuerte. Los precios de un tanquero de agua para Portoviejo oscilan entre $50 y $60, según indicó.

No se ha anunciado el nuevo cronograma de abastecimiento sectorizado

Actualmente, la incertidumbre aumenta debido a que Portoaguas no ha publicado un nuevo cronograma de abastecimiento sectorizado para la distribución de agua potable en Portoviejo. El cronograma anterior estuvo vigente hasta el domingo 16 de marzo.

Elías Sánchez.