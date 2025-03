Compártelo con tus amigos:

Para los habitantes de la zona alta del sector El Rocío, la única manera de tener agua es comprando bidones o que les caiga del cielo.

Según el plan de abastecimiento sectorizado anunciado por Portoaguas, a este sector de la parroquia San Pablo el líquido debió llegar entre las 08h00 y las 16h00 de este miércoles 12 de marzo. Sin embargo, cerca del mediodía ni con bombas lograban extraer agua de las tuberías.

Rodolfo Almeida contó que llevan 22 días “sin gota de agua” y cada vez con menos dinero para comprar bidones. “Lo poco que habíamos logrado recolectar gracias a las lluvias ya se acabó. A algunos vecinos nos ha tocado ir a la parte baja de la parroquia a pedir que nos regalen agua”, dijo el padre de familia. En su casa, los tanques, baldes y cisterna están secos.

Portoviejo experimenta desde mediados de febrero efectos severos a causa de la época invernal, que ha traído consigo lluvias intensas e inundaciones. Uno de los problemas es la poca y a veces nula capacidad de captación en los sistemas de tratamiento debido a la turbiedad del agua. Esto dificulta el suministro normal a los hogares.

La dotación depende del clima

Para mitigar esta crisis, el Municipio de Portoviejo estableció un plan de abastecimiento sectorizado de acuerdo con un horario y áreas específicas. Portoaguas informó que el restablecimiento dependerá de factores como las condiciones climáticas, la turbiedad del agua y el caudal del canal de captación. El nivel máximo para que la planta potabilizadora Cuatro Esquinas opere es de 10 mil NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez), pero en los últimos días se ha llegado hasta un récord de 130 mil NTU.

Además, precisó que la ubicación de los sectores también determinará los tiempos en los que el agua llegará a los hogares. Por ahora, el cronograma fijado hasta el 16 de marzo, contempla la distribución en periodos de 8 y 16 horas en los barrios.

Si bien las familias del sector El Rocío están en una parte alta de la ciudad, donde según Portoaguas, la llegada del agua puede demorar más, hay otros sectores en la parte baja de la ciudad que también resultaron afectados.

Temen que las lluvias sigan afectando la distribución del agua

Pedro Vásquez, habitante de la ciudadela San Jorge, reportó que hasta cerca del mediodía apenas salía agua de las llaves de su casa. Algo similar ocurrió en los alrededores del colegio Uruguay, del cementerio general de la ciudad (Coronel Sabando y 10 de Agosto), las ciudadelas Las Orquídeas y Fabián Palacios.

Los ciudadanos expresaron su malestar en las redes sociales, donde hicieron un llamado al municipio para que se cumpla con el horario de distribución. Lo que más les preocupa es que el problema persiste pese al plan de abastecimiento, pues indican que si sigue lloviendo, podrían quedarse sin agua más de un mes.

“No sabemos qué hacer, estamos desesperados. Los tanqueros cobran hasta $50 y no alcanza”, indicó Ramona Molina. La mujer, habitante de El Rocío, contó que si no llueve, no quedará más que segfuir comprando dos bidones, que le alcanzan justo para cocinar y consumir.

