Portoviejo en alerta por posible desabastecimiento tras incidente en refinería de Esmeraldas

El incidente registrado el miércoles 29 de mayo de 2025 en la Refinería de Esmeraldas ha provocado preocupación en distribuidores de combustibles de Portoviejo, quienes temen un posible desabastecimiento de gasolina y diésel. Petroecuador informó que la producción de derivados está temporalmente detenida mientras se evalúan los daños, lo que ya genera incertidumbre en las estaciones de servicio del cantón.

El 26 de mayo de 2025, un incendio de gran magnitud afectó un tanque de fuel oil en la Refinería de Esmeraldas, ubicada en Vuelta Larga, provincia de Esmeraldas. El siniestro provocó una explosión y una densa columna de humo negro, generando alarma entre trabajadores y residentes. Petroecuador, empresa estatal que opera la refinería, activó un plan de emergencia y evacuó al personal. El Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas, junto con el equipo de seguridad de la empresa, controló las llamas. No se reportaron víctimas, pero cinco personas recibieron atención por afectaciones leves por el humo.

La refinería, con capacidad para procesar 110.000 barriles diarios, es la principal instalación de refinación de Ecuador. Procesa crudo proveniente de la Amazonía a través de oleoductos, produciendo gasolinas, diésel, gas licuado de petróleo (GLP), fuel oil, naftas, asfaltos y Jet A1. Entre enero y abril de 2025, la planta operó al 54% de su capacidad, refinando 58.662 barriles por día, un 27,7% menos que en 2024. El incendio obligó a suspender las operaciones indefinidamente para evaluar daños.

Preocupación en Portoviejo por posible desabastecimiento

En Portoviejo, la Asociación de Distribuidores de Combustible expresa preocupación por un posible desabastecimiento. Colombo Arteaga, distribuidor local, señala que las tres refinerías del país (Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi) solo refinan el 30% del combustible consumido en Ecuador. Tras el incendio, estima que la capacidad de refinación caerá al 22%, un 8% menos, hasta que la refinería de Esmeraldas se reactive. Arteaga critica la falta de transparencia del gobierno sobre los costos de producción y las pérdidas por “pinchazos” en oleoductos, atribuyéndolos a la falta de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas.

Arteaga advierte que el gobierno deberá importar más combustible para compensar el déficit. Sin embargo, asegura que las importaciones requieren pagos anticipados, lo que podría complicarse por la situación económica del país. Teme que pronto se impongan cupos de combustible, afectando a distribuidores y consumidores. “Si pido 3.000 galones, me dan 1.500 y debo esperar días para más. Esto ya está pasando”, afirma. También menciona que la falta de mantenimiento en las refinerías, construidas hace 50 años, agrava la crisis, ya que los repuestos son obsoletos.

Impacto en el Transporte ante posible desabastecimiento

El gremio de transportistas en Portoviejo también está en alerta. Rolando Alarcón Cobeña, presidente de la Cooperativa Ciudad del Valle, destaca que el diésel es un insumo clave para los buses. Un desabastecimiento podría paralizar parcialmente sus operaciones y afectar a los sectores productivos que dependen del combustible. “La reposición no es inmediata. Necesitamos repuestos y agilidad del gobierno”, explica Alarcón. Aunque las gasolinas como la Súper o Ecopaís podrían verse menos afectadas, el diésel sigue siendo crítico para el transporte y la industria.

Situación del Gas Licuado de Petróleo (GLP)

Carlos Mendoza, encargado de una distribuidora de GLP en Portoviejo, asegura que hasta el 30 de mayo de 2025, no hay alertas de desabastecimiento de gas doméstico. “Todo opera con normalidad. Los camiones llegan a su destino sin problemas”, indica. Mendoza señala que no han recibido comunicados de Petroecuador sobre interrupciones en el suministro de GLP. Sin embargo, Arteaga advierte que el GLP, usado en hogares y negocios de comida, podría enfrentar problemas si la refinería no se reactiva pronto, afectando los precios y la disponibilidad.

Respuesta del Gobierno ante el posible desabastecimiento

Petroecuador asegura que el abastecimiento de combustibles está garantizado a nivel nacional gracias a los inventarios en sus terminales de productos limpios. Sin embsrgo, la empresa reporta que las operaciones permanecen suspendidas hasta al menos el 2 de julio de 2025, según un memorando interno y ya se trabaja en un plan para importar más combustible. El gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, activó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional tras el incendio. La ministra Inés Manzano confirmó que el siniestro está controlado y no hubo víctimas.

El presidente Daniel Noboa, en su discurso de posesión el 24 de mayo de 2025, anunció planes para modernizar las refinerías y reestructurar Petroecuador. Sin embargo, Arteaga cuestiona la viabilidad de estas promesas, citando la falta de inversión en mantenimiento y la corrupción en contratos pasados, como los identificados por la Contraloría en 2020.

Consecuencias Económicas

La Refinería de Esmeraldas produce derivados clave para el consumo interno y la exportación, generando ingresos por 8.647 millones de dólares en 2024. Una paralización prolongada podría reducir la competitividad de Ecuador en los mercados internacionales y aumentar los precios de los combustibles. Arteaga advierte que los costos recaerán sobre los consumidores, ya que los transportistas y la industria pesquera trasladarán los incrementos a los precios de sus servicios y productos, como el atún enlatado.

Propuestas y Críticas

Arteaga propone construir una refinería más pequeña en El Aromo, Manabí, donde ya existe una inversión de 1.350 millones de dólares para infraestructura como cambio de suelo y licencias ambientales. Critica que el gobierno favorezca negocios con privados en lugar de aprovechar esta inversión. También sugiere incentivar el uso de gas en el transporte urbano, pero advierte que el costo del gas industrial podría encarecer los fletes. Además, señala que las estaciones de servicio no tienen recursos para invertir en dispensadores de gas, que requieren entre 100.000 y 200.000 dólares.

Perspectiva a Futuro

La paralización de la Refinería de Esmeraldas pone en riesgo la estabilidad del suministro de combustible en Ecuador. Aunque Petroecuador asegura tener inventarios suficientes, la dependencia de importaciones podría generar restricciones si no se agilizan los pagos. La falta de mantenimiento en las refinerías y la obsolescencia de sus sistemas, como el de protección contra incendios, instalado en 1975, agravan la crisis. Expertos recomiendan actualizar los planes de contingencia y realizar auditorías externas para evitar futuros incidentes.

En Portoviejo, distribuidores y transportistas piden transparencia sobre los plazos de reactivación de la refinería y medidas para evitar cupos restrictivos. Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta incertidumbre sobre los precios y la disponibilidad de combustibles, especialmente diésel y GLP, esenciales para el transporte, la industria y los hogares.