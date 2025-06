Portoviejo: Comerciantes no perciben el aumento de ventas reportado por el SRI

El Servicio de Rentas Internas (SRI) reportó que las ventas del sector comercial en Ecuador alcanzaron los 30.596 millones de dólares entre enero y abril de 2025, un 9,5% más que en 2024, aunque comerciantes de Portoviejo aseguran no percibir este crecimiento, atribuyéndolo a factores como la estabilidad del mercado local.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que las ventas del sector comercial en Ecuador sumaron 30.596 millones de dólares entre enero y abril de 2025, un 9,5% más que los 27.954 millones registrados en el mismo período de 2024. Estas cifras representan el 39,5% del total de ventas nacionales, que alcanzaron los 77.349 millones de dólares, según datos oficiales. El crecimiento se atribuye al dinamismo del comercio minorista y mayorista, impulsado por la demanda interna y las exportaciones no petroleras, como banano, camarón y flores.

Comerciantes de Portoviejo no ven el crecimiento

En Portoviejo, sin embargo, pequeños comerciantes reportan una realidad diferente. Letty Zambrano, propietaria del comisariato Gonzalo Zambrano, afirmó: “No hemos tenido repuntes en ventas. Hay estabilidad, pero en comparación con el año pasado, las ventas son casi las mismas”. Zambrano sugirió que sectores específicos, como las papelerías, podrían estar experimentando incrementos, pero no su negocio.

Ruperto Vélez, dueño de una tienda en la parroquia San Plácido, compartió una percepción similar: “Las ventas son iguales a las del año pasado. No llevo contabilidad profesional, pero los pedidos a proveedores son los mismos”. En el mercado Plaza Central, Ángel Sabando, comerciante de frutas y legumbres, indicó que sus ventas, como las de 10 cajas de tomate los fines de semana, no han variado en más de dos años.

Factores detrás del crecimiento nacional que no se siente en Portoviejo

Patricio Ávila, presidente del Colegio de Economistas de Manabí, explicó que el incremento en las ventas nacionales podría estar ligado a los programas de asistencia social implementados por el Gobierno durante la campaña electoral de 2025. “El Gobierno invirtió decenas de millones en bonos y programas como Jóvenes en Acción, que dinamizaron la economía al otorgar poder de compra a los beneficiarios”, señaló Ávila. Además, destacó el rol de las remesas de migrantes, que han contribuido a mover la economía ecuatoriana.

Desigualdad en el impacto económico

Ávila aclaró que el hecho de que pequeños comerciantes no perciban el incremento no implica que no exista. “Gran parte de estas ventas son absorbidas por grandes cadenas de supermercados y servicios que ofrecen opciones de pago como tarjetas de crédito, algo que los pequeños negocios no siempre pueden igualar”, explicó. Este fenómeno podría explicar la discrepancia entre las cifras del SRI y la percepción de los comerciantes en Portoviejo.

Contexto económico

Según el Banco Central de Ecuador, la economía nacional enfrenta retos como la inseguridad, la crisis energética y la incertidumbre política, pero proyecta un crecimiento del 2,8% para 2025, impulsado por el consumo y las exportaciones no petroleras. El aumento del IVA al 15% en 2024 y los programas sociales han influido en el poder adquisitivo, aunque los beneficios parecen concentrarse en grandes comercios.