Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Portoviejo
Sociedad

Portoviejo brilla en torneo interclubes de voleibol 2025

El club Atlético Manaba de Portoviejo destacó en el Campeonato Nacional Interclubes de voleibol, logrando el título sub-14 y el segundo lugar en sub-16.
Portoviejo brilla en torneo interclubes de voleibol 2025
Sandro Muñoz

Redacción ED.

Sandro Muñoz

Redacción ED.

Nació en el cantón Rocafuerte el 15 de marzo de 1972. Obtuvo el título de licenciado en comunicac... Ver más

[email protected]

El club Atlético Manaba de Portoviejo conquistó el Campeonato Nacional Interclubes de voleibol en Guayaquil, el agosto de 2025, logrando el título sub-14 y el segundo lugar sub-16, para representar a Ecuador en el Sudamericano y destacar el talento manabita.

Triunfo Invicto en Sub-14

El equipo sub-14 del club Atlético Manaba se coronó campeón del Campeonato Nacional Interclubes de voleibol, organizado por la Federación Ecuatoriana de Voleibol en Guayaquil. Las jugadoras, dirigidas por el entrenador Andis Cadena, ganaron todos sus partidos, demostrando un desempeño impecable. Este logro les otorgó un cupo para representar a Ecuador en el Campeonato Sudamericano de Voleibol, que se celebrará en Argentina en noviembre de 2025. Edison Prentice, coordinador del club, destacó la competencia frente a equipos de trayectoria de Guayaquil y Quito.

Sub-16: Segundo Lugar Meritorio

En la categoría sub-16, las jugadoras de Atlético Manaba obtuvieron el segundo lugar, consolidando el talento emergente de Manabí. El torneo contó con la participación de equipos de varias provincias, incluyendo Guayaquil, Quito y otras regiones. Según Andis Cadena, las jóvenes mostraron compromiso y dedicación, fruto de procesos formativos en el club. Este resultado refuerza el potencial de las deportistas para futuras competiciones nacionales e internacionales.

Preparación y Futuro Promisorio

La preparación de ambos equipos estuvo a cargo de Andis Cadena, quien resaltó la importancia de los procesos formativos para el éxito alcanzado. Edison Prentice afirmó que los triunfos reflejan el buen camino del voleibol en Portoviejo y la capacidad de las jugadoras para destacar a nivel nacional. El club apuesta por el desarrollo continuo de sus atletas, con miras a consolidar a Manabí como un referente en el voleibol ecuatoriano.

Contexto del Voleibol en Ecuador

El voleibol en Ecuador ha experimentado un crecimiento notable, con torneos como el Campeonato Nacional Interclubes impulsando la formación de jóvenes talentos. En 2024, la Federación Ecuatoriana de Voleibol organizó eventos similares, y la inauguración de una cancha sintética en Portoviejo fortaleció la infraestructura deportiva. La clasificación al Sudamericano posiciona a Atlético Manaba como un pilar del voleibol juvenil, elevando el prestigio de Manabí en el ámbito nacional.

