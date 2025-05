Portoviejo asumirá competencias del parque Mamey tras acuerdo con el MATE

El Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica (MATE) transferirá las competencias del parque Mamey al municipio de Portoviejo para que lo administre. A cambio, el GAD construirá oficinas ministeriales, según el alcalde Javier Pincay.

El Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica (MATE) cederá las competencias del parque El Mamey al Municipio de Portoviejo, según informó el alcalde Javier Pincay.

A cambio, el municipio construirá las oficinas del MATE dentro del área del parque. Pincay explicó que esta transferencia permitirá al municipio atender directamente el espacio, que ha enfrentado críticas por su estado de mantenimiento.

Pincay señaló que, hasta ahora, el municipio no podía intervenir en el parque porque no estaba bajo su jurisdicción. “Los ciudadanos dicen que el alcalde no hace nada por el parque, pero no es nuestra competencia”, afirmó. La transferencia de responsabilidades busca resolver esta situación, permitiendo al municipio asumir la gestión y mejorar las condiciones del parque Mamey, un área ecológica de importancia para la ciudad.

Giorgi García, presidente de la Fundación Ecológica Parque Mamey, destacó el valor histórico del parque, logrado durante la alcaldía de Eudoro Loor (fallecido). García recordó que la declaración del parque como área de utilidad pública requirió una ardua gestión en Quito. Sin embargo, señaló que han existido conflictos por las competencias, ya que el municipio cobra impuestos por los puestos de comida en el parque, lo que sugiere cierta responsabilidad administrativa.

Historia y desafíos del parque

García explicó que el parque fue transferido al MATE para garantizar su carácter ecológico, pero la falta de claridad en las competencias ha generado inconvenientes. Documentos como la escritura del parque, presentada en gestiones previas con el exalcalde Agustín Casanova, respaldan los esfuerzos de la comunidad para que el municipio asumiera su administración.

El dirigente expresó que el parque se encuentra en estado de descuido y pidió al alcalde Pincay que lidere su revitalización. “Queremos que sea un parque hermoso, como lo soñamos”, afirmó García, quien confía en que esta transferencia marque un avance significativo para el espacio ecológico.

El acuerdo con el MATE representa una oportunidad para que el municipio invierta en el mantenimiento y desarrollo del parque Mamey, respondiendo a las demandas de la ciudadanía y las organizaciones locales.

Contexto del parque Mamey

El parque Mamey es un espacio ecológico clave en Portoviejo, diseñado para preservar la biodiversidad y ofrecer un área recreativa a la comunidad. Sin embargo, la falta de mantenimiento ha sido un problema recurrente, generando molestias entre los residentes y activistas. La transferencia de competencias al municipio podría facilitar la asignación de recursos y la implementación de mejoras, fortaleciendo el rol del parque como un pulmón verde en la capital de Manabí.

La construcción de las oficinas del MATE en el parque será un paso inicial para consolidar esta transición, aunque no se especificaron plazos ni detalles sobre el proyecto. La comunidad, representada por figuras como García, seguirá vigilante para asegurar que el municipio cumpla con su compromiso de revitalizar el parque Mamey.