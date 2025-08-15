COMUNIDAD POR USD 1
Portoviejo
Municipio extiende fecha para pagar el tributo a la actividad económica hasta el 31 de agosto

La medida busca facilitar el cumplimiento de esta obligación municipal, cuyo plazo original venció el 31 de mayo de 2025. Desde el 1 de septiembre, quienes no lo hagan deberán asumir un incremento del 20 % sobre el valor adeudado, según la normativa vigente.
Consuelo Loor

Periodista manabita nacida en Bahía de Caráquez del cantón Sucre, con más de 15 años de experie...

[email protected]

La Alcaldía de Portoviejo otorgó una prórroga  hasta el 31 de agosto de 2025 para que contribuyentes (personas naturales o jurídicas) cumplan con la emisión y pago del tributo a la actividad económica sin incurrir en recargos.

La medida busca facilitar el cumplimiento de esta obligación municipal, cuyo plazo original venció el 31 de mayo de 2025. Desde el 1 de septiembre, quienes no lo hagan deberán asumir un incremento del 20 % sobre el valor adeudado, según la normativa vigente.

Ampliación de plazo para contribuyentes

El Municipio de Portoviejo informó que la extensión del plazo beneficia a todos los contribuyentes con actividades registradas en el Servicio de Rentas Internas (SRI) dentro del cantón. El objetivo es brindar más tiempo para que regularicen su situación tributaria y eviten sanciones económicas.

Desde la administración municipal se recordó que la prórroga se enmarca en lo dispuesto por el artículo 41 de la Ordenanza para la Determinación, Administración, Control y Recaudación de los Tributos a las Actividades Económicas y el artículo 90 del Código Tributario.

Algunos datos clave de la prórroga:

  • Plazo original: venció el 31 de mayo de 2025.

  • Nueva fecha límite: 31 de agosto de 2025.

  • Recargo por mora: 20 % desde el 1 de septiembre.

  • Base legal: Art. 41 de la Ordenanza local y Art. 90 del Código Tributario.

Trámite en línea y requisitos para pagar el tributo

Para realizar la emisión y el pago en línea, es obligatorio contar con el Acuerdo de Responsabilidad Electrónica firmado. Este documento se gestiona de forma gratuita a través de la página oficial www.portoviejo.gob.ec o de manera presencial en las oficinas municipales.

La alcaldía invitó a los contribuyentes a completar este proceso cuanto antes, recordando que la generación del título de crédito y su cancelación son trámites obligatorios. Además, advirtió que incumplir los plazos no solo implica recargos, sino también posibles sanciones adicionales previstas en la normativa local.

Impacto en la recaudación y beneficios

El tributo a la actividad económica es un ingreso importante para el presupuesto municipal, destinado a financiar proyectos de infraestructura, servicios públicos y programas sociales. Su cumplimiento oportuno garantiza recursos para el mantenimiento y mejora de obras en el cantón.

Según informes de la administración local, una alta tasa de mora afecta la programación financiera del municipio. Por ello, la prórroga busca incentivar el pago voluntario antes de recurrir a procesos coactivos.

En Ecuador, los gobiernos autónomos descentralizados municipales tienen la potestad de administrar y recaudar tributos locales. En el caso de Portoviejo, el Tributo a la Actividad Económica se aplica a toda persona natural o jurídica que ejerza actividades económicas registradas ante el SRI.

