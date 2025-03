Compártelo con tus amigos:

Un deslizamiento de tierra amenaza unas 20 viviendas del sector Eudoro Bermeo de la ciudadela Libertad, en Portoviejo.

Ariel Mendoza, morador del sector, aseguró que con las últimas lluvias la colina que está detrás de varias casas de la zona, ha empezado a ceder.

“Nos encontramos en bastante riesgo. Con las lluvias de los últimos días, el riesgo de un deslizamiento de tierra ha crecido. Vemos como la tierra cede y se va acercando a nuestras casas”, comentó. No queremos que ocurra una desgracia como la que ocurrió en la ciudadela Fátima, recalcó.

Entre los afectados está Fernando Mendoza, cuya vivienda está casi enterrada por el deslizamiento de tierra. Él vive con su madre. “No me he ido a otro lado porque no tengo a donde ir. El municipio dice que me acoja donde un familiar, pero, repito, no tengo donde ir”, dijo con lágrimas en los ojos.

Portoviejo registra varios sectores con deslizamiento de tierra

Irma Bazurto, vecina del sector, explicó que en el sector hay un muro de gaviones que fue construido hace más de 30 años, para proteger las viviendas. Pero, en la actualidad, está lleno de sedimentos. Además, ha cedido y una gran parte está enterrado.

“Han hecho limpieza del muro, pero superficialmente”, dijo.

El problema se registra desde el 2017

Roberto Briones, director de Gestión de Riesgo y Sostenibilidad Ambiental, explicó que el problema en este sector se arrastra desde el 2017. “Aquí hay un deslizamiento activo, muy marcado, pues por la zona afectada pasan quebradas, en donde se han construido viviendas”, dijo.

El funcionario añadió que en 2023 se intentó limpiar el muro de gaviones que protege al sector, pero los operadores de la maquinaria fueron amenazados cuando quisieron cumplir con este trabajo.

Según Briones, ya se ha conversado con los dirigentes, a quienes le plantearon un plan de evacuación de entre 15 y 20 familias que están más expuestas al riesgo de un posible deslizamiento de tierra.

Briones dijo además que el martes se le va a plantear al COE cantonal que este sector sea incluido dentro de la declaratoria de emergencia territorial que tiene Portoviejo. “De esta manera podemos adoptar otro tipo de procedimiento con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Ministerio de Vivienda (MIDUVI), para que estas puedan acceder a la ayuda económica que se brinda en estos casos.

Sandro Muñoz Avilez