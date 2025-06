¿Por qué Omar Asad dejó a El Nacional en plena temporada?

El 21 de junio de 2025, Omar Asad renunció como director técnico de El Nacional en Quito, Ecuador, tras una derrota por 3-0 ante Universidad Católica, citando falta de pago desde febrero como motivo principal, según su declaración en rueda de prensa

Renuncia tras derrota

El argentino Omar Asad, de 53 años, anunció su renuncia como entrenador de El Nacional el 21 de junio de 2025, tras una goleada de 3-0 ante Universidad Católica en el estadio Olímpico Atahualpa. En rueda de prensa, Asad explicó que comunicó su decisión al presidente Marco Pazos el 20 de junio, debido a incumplimientos salariales. “No nos cumplieron en nada”, afirmó.

Asad señaló que solo recibió el salario de enero de 2025, y desde entonces, la dirigencia no cumplió con los pagos acordados. “Trabajábamos sin saber cuándo nos iban a pagar”, agregó.

El técnico destacó que dirigió el partido por compromiso con sus jugadores, quienes “pusieron muchas ganas” pese a las dificultades.

“Ayer hablamos con el presidente. Le dejamos en claro estas situaciones. No se puede trabajar así. Le pusimos muchas ganas, pero lamentablemente nos tenemos que ir, no nos cumplieron en nada”, dijo el estratega argentino.

“Gracias a los jugadores me quedé hasta el día de hoy, porque dieron la vida y le ponen el hombro y el pecho a la situación. Le pusimos muchas ganas, valoramos mucho el gesto que tuvieron después de Barcelona en apoyo hacia nosotros, pero lamentablemente nos tenemos que ir“, añadió.

“Habíamos llegado a un convenio y no me lo cumplieron, me modificaron las reglas. Soportamos un montón de cosas y creo que es una cuestión de respeto. No mentir y nos sentimos desilusionados con esta situación”, agregó.

Impacto en el equipo El Nacional

La salida de Asad deja a El Nacional sin entrenador en un momento crítico de la LigaPro 2025, donde ocupa el 12° puesto con 19 puntos y una diferencia de goles de -6, según la tabla oficial al 21 de junio. El equipo busca evitar el cuadrangular por el no descenso, reservado para los cuatro últimos clasificados.

El club, conocido como los “puros criollos”, acumula cinco derrotas en las últimas ocho fechas, según registros de la LigaPro. La dirigencia no ha anunciado un reemplazo para Asad.

Asad, contratado en diciembre de 2024, dirigió 15 partidos, con cuatro victorias, cinco empates y seis derrotas, según estadísticas oficiales.

Contexto financiero del club El Nacional

El Nacional, uno de los clubes más tradicionales de Ecuador, con 13 títulos nacionales, enfrenta problemas financieros desde 2023, cuando descendió a la Serie B. Tras regresar a la Serie A en 2024, el club no ha estabilizado sus finanzas. En 2024, la Superintendencia de Compañías reportó deudas de $2.5 millones en el club, incluyendo obligaciones con jugadores y proveedores.

La gestión de Marco Pazos, presidente desde 2023, ha sido cuestionada por retrasos en pagos, según reportes de El Comercio. En marzo de 2025, los jugadores amenazaron con no entrenar por salarios impagos, pero el conflicto se resolvió temporalmente.

La LigaPro exige a los clubes cumplir con el control económico, que sanciona el incumplimiento salarial con pérdida de puntos, según el reglamento de 2025.