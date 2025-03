Compártelo con tus amigos:

¡Elton John sigue sorprendiendo! Con su visión en picada, la leyenda del pop ahora firma solo una “E” con beso, pero su vibra no se apaga.

Elton John reveló que no puede firmar autógrafos completos, reduciéndolos a una “E” y un beso, porque una infección ocular en 2024 le robó la visión de su ojo derecho y también afectó su otro ojo.

Elton John, a sus 77 años, está enfrentando un reto que va más allá del escenario. Según The Sun, todo comenzó en julio de 2024, cuando una infección ocular en el sur de Francia lo dejó ciego en el ojo derecho. “No puedo ver nada, ni leer, ni ver televisión”, confesó en Good Morning America. Ahora, su firma, antes un tesoro para los fans, se transformó en una simple “E” seguida de un beso. “Es lo que puedo hacer por ahora”, dijo con su humor característico.

En redes, el cariño explotó. “Esa ‘E’ es más valiosa que mil firmas”, escribió un fan en X. Otro soltó: “Elton sin autógrafos duele, pero sigue siendo el rey”. Su optimismo no se apaga, aunque admitió en Instagram en septiembre que “sanar es extremadamente lento”.

La música de Elton John está en pausa pero su espíritu no

El deterioro visual no solo cambió los autógrafos. Elton John explicó que grabar en estudio es un no rotundo por ahora. “No puedo leer letras, no sé cómo seguir”, dijo a ABC News. En diciembre de 2024, se perdió casi todas las funciones previas de The Devil Wears Prada en Londres, donde compuso la música. “No veo, pero escucharlo me encanta”, confesó en el estreno. Su próximo álbum con Brandi Carlile, Who Believes In Angels?, sigue planeado para el 4 de abril de 2025, pero su salud pone el ritmo en duda.

Tras cerrar su gira Farewell Yellow Brick Road con 330 shows en 2023, sus amigos y familia están preocupados. “No es joven y su salud se resiente”, reveló una fuente a The Sun en 2024. Le piden bajar el ritmo, pero Elton no para. En la fiesta post-Oscar con Chappell Roan, cantó Pink Pony Club sentado, mostrando que su voz sigue intacta.

Otros han pasado por lo mismo. Stevie Wonder nunca firmó por su ceguera, y Ozzy Osbourne dejó los autógrafos en 2022 por temblores. Elton John, con cinco décadas de éxitos, no necesita papel para brillar. “Tu firma está en nuestra infancia”, tuiteó un fan. Este bache no opaca su luz, y su aparición en los Golden Globes 2025, bromeando sobre su “vista regresiva”, lo prueba. ¿Qué sigue? Sus fans estarán ahí, con o sin autógrafos.

Kerlley Ponce