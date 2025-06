Por qué el dolor crónico persiste: La ciencia detrás de su duración

Un estudio publicado por Infosalus destacó que el dolor crónico, definido como dolor que persiste más de tres meses, afecta al 20% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). A diferencia del dolor agudo, que desaparece tras la curación, el crónico permanece por mecanismos neurológicos complejos. Investigadores globales buscan entender por qué algunos dolores se desvanecen y otros se convierten en una carga persistente, impactando la calidad de vida.

El dolor agudo actúa como una señal de alerta, como en una fractura, y suele resolverse al sanar el tejido, según la International Association for the Study of Pain (IASP). En cambio, el dolor crónico, como el de la artritis o la fibromialgia, persiste debido a cambios en el sistema nervioso central. Un estudio de 2024 en The Lancet encontró que el 30% de los casos de dolor crónico se relacionan con inflamación persistente.

Mecanismos detrás de la persistencia

La neuroplasticidad juega un papel clave en el dolor crónico. Según Infosalus, el cerebro y la médula espinal amplifican señales de dolor incluso sin lesión activa, un fenómeno llamado sensibilización central. Factores como el estrés, la ansiedad o el sueño deficiente agravan esta respuesta, afectando al 25% de los pacientes, según un informe de Nature Reviews Neurology (2024). La Dra. Elena Martínez, neuróloga citada por Infosalus, explicó: “El sistema nervioso reconfigura su respuesta, haciendo que el dolor se vuelva autónomo”.

Factores de riesgo y prevención

Ciertos factores aumentan la probabilidad de dolor crónico. Las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, y lesiones previas elevan el riesgo en un 40%, según The Lancet. El estilo de vida también influye: la inactividad física y una dieta proinflamatoria lo agravan, mientras que el ejercicio reduce el riesgo en un 15%. Las terapias multidisciplinarias, como fisioterapia y psicología, están ganando terreno en 2025, con un aumento del 10% en su uso, según Statista.

Avances en el tratamiento para el dolor crónico

Los tratamientos para el dolor crónico han evolucionado. En 2024, ensayos clínicos probaron neuromoduladores que reducen la sensibilización central. Además, terapias como la realidad virtual y la terapia cognitivo-conductual están disponibles en clínicas especializadas, mejorando el bienestar en el 30% de los casos. La OMS promueve un enfoque integral, combinando medicación, terapia y cambios de estilo de vida.

El dolor crónico tiene raíces en estudios de los 1980s, cuando se identificó la sensibilización central. En 2020, la pandemia aumentó los casos en un 12% debido al estrés y el sedentarismo. En 2025, la OMS reporta que el 60% de los pacientes no recibe tratamiento adecuado por falta de acceso. Con tecnologías como dispositivos portátiles que monitorean biomarcadores, la detección temprana mejora, pero el acceso sigue siendo un reto. La ciencia avanza para aliviar esta carga silenciosa que afecta a millones.