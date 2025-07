Polvo, malos olores y abandono: así está una calle clave en Picoazá, Portoviejo

En la parroquia Picoazá de Portoviejo, cerca de 50 familias denunciaron que una vía de alto tránsito vehicular, ubicada en la ciudadela Río Guayas, no ha sido considerada en los trabajos de construcción que se ejecutan en la zona, lo que provoca afectaciones diarias a su movilidad, salubridad y seguridad.

Tramo olvidado en medio de una obra emblemática

En el sector Río Guayas, los moradores señalan que una calle estratégica sigue sin intervención, a pesar del avance de la obra en la vía Tomás Larrea. Esta calle conecta la calle Venezuela con la nueva arteria vial en construcción y soporta alto tránsito vehicular, especialmente los fines de semana. “Nosotros nos sentimos perjudicados porque teníamos la ilusión de que esta calle también fuera intervenida”, declaró Jesús Mera, habitante del sector.

Durante los domingos, debido a la afluencia al cementerio, muchos vehículos usan esta vía como ruta alterna para evitar el tráfico en otras calles. “Hay demasiada aglomeración, y como no hay parqueaderos suficientes, los autos utilizan esta calle para salir más rápido”, explicó Mera. El reclamo ha sido reiterado ante el municipio, pero hasta ahora los vecinos no han recibido una solución clara ni temporal.

Polvo, basura y aguas servidas afectan la salud de los vecinos

George Cedeño, otro morador de Río Guayas, advirtió que el mal estado de la vía ha generado consecuencias más allá de la incomodidad por el polvo. “El alcantarillado de aguas negras se está colando y ese mal olor nos afecta a todos, incluso a los ancianos”, expresó con preocupación. También comentó que los camiones recolectores de basura evitan ingresar, lo cual empeora la acumulación de desechos y contamina el ambiente.

El terreno irregular y la falta de compactación generan condiciones intransitables en temporada de lluvia, y polvo constante en época seca. A esto se suma que la vía mal iluminada se convierte, según los vecinos, en un punto vulnerable para actos delictivos. “La usan como escape. La inseguridad ha aumentado por el abandono y la oscuridad”, añadió Cedeño.

Municipio argumenta que la vía será parte de proyecto hidrosanitario

Ante las quejas, Byron Villafuerte, director de Obras Públicas de Portoviejo, explicó que no pueden intervenir el tramo porque se afectará con una obra futura. “Este tramo será parte del proyecto hidrosanitario de la zona norte, por eso no podemos invertir en algo que luego vamos a romper”, afirmó. Según dijo, no se contempló inicialmente, pero ahora lo están analizando, aunque sin fecha definida para una intervención provisional.

El funcionario sostuvo que existe una planificación técnica que impide realizar una inversión inmediata sobre una vía que será intervenida para instalar tuberías. “No estaba en el radar este tramo, pero con el avance del proyecto entendemos la urgencia y estamos evaluando opciones”, señaló Villafuerte. Sin embargo, los moradores insisten en que se requiere una solución provisional que no implique un gasto mayor para el municipio.

Tomás Larrea, una obra que avanza mientras otras calles siguen rezagadas

La calle Tomás Larrea se ejecuta con financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador y representa una inversión de más de 300 mil dólares.

Esta obra comenzó en noviembre de 2024 y está por concluir, lo que genera expectativas, pero también frustración en los vecinos de calles adyacentes.

Jesús Mera lamentó que “una obra tan importante deje a un costado una vía que sirve de conexión directa y soporta alto tráfico”.

Los vecinos piden al municipio que gestione una intervención mínima, como el uso de material de relleno que reduzca el polvo y mejore el tránsito.

También exigen una inspección técnica in situ y una reunión vecinal para exponer las problemáticas con mayor detalle y transparencia.